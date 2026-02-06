Craig Mazin adaptará el épico videojuego 'Baldur’s Gate 3' en una serie para HBO. Y tengo la impresión de que ha caído en muy buenas manos

Craig Mazin, cocreador de 'The Last of Us' de HBO y ganador de múltiples premios Emmy por 'Chernobyl', se embarca en una nueva aventura televisiva que promete emocionar tanto a los fanáticos de los videojuegos como a los amantes de las historias épicas.

La próxima serie que prepara está basada en el exitoso juego 'Baldur’s Gate 3' de Larian Studios y trasladará el rico universo de 'Dungeons & Dragons' a la pequeña pantalla, continuando la historia inmediatamente después de los eventos narrados en el juego.

Aventuras y sorpresas

A diferencia de su trabajo anterior, Mazin no dependerá de un guion previamente establecido por un videojuego existente, sino que podrá explorar libremente el mundo y los personajes que los jugadores ya conocen, mezclando héroes antiguos y nuevos con intrigas, batallas y la magia característica de los Reinos Olvidados. La pasión de Mazin por 'Baldur’s Gate 3' es evidente, según fuentes como Deadline -que ha revelado la noticia en exclusiva- ha completado el juego en el desafiante modo honor y es un Dungeon Master veterano, con más de 15 años de experiencia jugando semanalmente.

Él mismo lo cuenta así:

"Tras dedicar casi 1000 horas al increíble mundo de Baldur's Gate 3, es un sueño hecho realidad poder continuar la historia que Larian y Wizards of the Coast crearon. Soy un fanático incondicional de D&D y de la brillante adaptación que Swen Vincke y su talentoso equipo hicieron. Estoy deseando dar vida a Baldur's Gate y a todos sus increíbles personajes con todo el respeto y cariño posibles, y estoy profundamente agradecido a Gabe Marano y a su equipo de Hasbro por confiarme este proyecto tan importante”.

La historia se centrará en los acontecimientos posteriores a 'Baldur’s Gate 3', prometiendo explorar cómo los personajes antiguos y nuevos lidian con las ramificaciones de lo que sucedió en el juego. Mazin tendrá la libertad de crear una narrativa más tradicional que no dependa directamente del material previo y buscará mantener la esencia de D&D, siguiendo a personajes aparentemente ordinarios mientras se embarcan en aventuras que los transforman en héroes poderosos.

Se espera que la serie combine personajes existentes de 'Baldur’s Gate 3' con nuevos protagonistas, que se cruzarán con héroes, villanos y criaturas del mundo de los Reinos Olvidados, creando un universo que los fans podrán explorar de otra manera en pantalla. Mazin incluso planea invitar a miembros del elenco de voces del videojuego a participar en la adaptación televisiva, replicando el enfoque que tuvo con 'The Last of Us'.

Con la experiencia de Mazin y el vasto universo de D&D a su disposición, la serie promete ser un hito dentro de las adaptaciones de videojuegos, llevando a los espectadores a una aventura épica llena de magia, política, intriga y personajes inolvidables. Qué ganas de ver en qué se traduce el proyecto.

