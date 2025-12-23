Las 37 series más esperadas de 2026: la nueva serie de 'Juego de tronos', la secuela de 'El cuento de la criada', el Spider-Man más pulp y más

Vamos agotando el año y va siendo hora de pegar un repaso a todo lo que llegará en los próximos meses. 2026 nos espera y es conveniente tener apuntadas algunas de las propuestas más destacadas que nos va a ofrecer la televisión durante el así. Por tanto, hemos seleccionado las que son las 37 series de estreno más esperadas de 2026.

Las mejores series del año y las más esperadas de 2026

Antes de ponernos a ello, creo que podemos hacer un repaso de lo que ha dado de sí el año en cuanto a series. Estas han sido las mejores series de 2025 en general y, si desgranamos por plataforma, estas son nuestras favoritas de Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+.

En 2026 llegan además unas cuantas novedades bastante interesantes como el nuevo spin-off de 'Juego de tronos', la versión televisiva de 'Padre no hay más que uno', la llegada de los Green Lanterns en 'Linternas' o el regreso tras décadas de dos series de la talla de 'Scrubs' y 'Malcolm'. Por cierto, si sois más de cine, que no se os escape nuestro repaso al cine más destacado.

Pero repasemos las llegadas:

'Él y ella' (His & Hers, William Oldroyd)

Fecha de estreno: 8 de enero en Netflix

La lista la abre esta miniserie thriller que ya está llamando bastante la atención desde que se anunció. Por un lado por contar Tessa Thompson y Jon Bernthal; por el otro, por lo interesante de su planteamiento con un juego entre las dos versiones de la misma historia.

'Gomorra - Le origini' (Leonardo Fasoli, Magdalena Ravagli, Roberto Saviano)

Fecha de estreno: 9 de enero en Sky Italia; sin fecha en SkyShowtime España

Volvemos al submundo criminal napolitano con esta precuela que nos lleva por los orígenes de Pietro como delincuente de poca monta que encontrará su vocación al juntarse con el capo local, Angelo 'A Sirena.

'Agatha Christie: Las siete esferas' (Agatha Christie's Seven Dials, Chris Chibnall)

Fecha de estreno: 15 de enero en Netflix

Lo que nos gusta un buen misterio y si es de la maestra del género, mejor que mejor. La joven Bundle Brent es la sagaz detective en esta miniserie que arranca cuando una broma pesada acaba terriblemente mal.

'Star Trek: Starfleet Academy' (Gaia Violo)

Fecha de estreno: 15 de enero en Paramount+; sin fecha en SkyShowtime España

Nueva entrega de la franquicia trekkie que nos lleva, en esta ocasión al siglo 32 donde en lo que se está restaurando la Federación de planetas tras los eventos de 'Star Trek Discovery', se reabre la Academia de la Flota estelar en San Francisco.

El turco (Uluç Bayraktar)

Fecha de estreno: 15 de enero en Movistar Plus+

La primera serie turca grabada en inglés y, además, con una de las mayores estrellas de la ficción del país euroasiático. Can Yaman se convierte en Balaban, soldado turco gravemente herido durante el segundo asedio de Viene por parte del imperio Otomano que logra refugiarse en un pintoresco pueblo de Italia.

'El caballero de los Siete Reinos' (A Knight of the Seven Kingdoms, George R.R. Martin e Ira Parker)

Fecha de estreno: el 19 de enero en HBO Max

El nuevo spin-off de 'Juego de tronos' nos lleva por las aventuras de Dunk y Egg... o, sus nombres reales Duncan el Alto y el pequeño Aegon, quien se convertiría en rey. Dice George R.R. Martin que esta serie es pequeña pero resultona en lo que abraza por completo el género de capa y espada y las novelas de caballería.

'The Beauty' (Ryan Murphy y Matthew Hodgson)

Fecha de estreno: el 22 de enero en Disney+

Con mi relación de amor odio con las cosas de Ryan Murphy, reconozco que tengo curiosidad por ver su próxima nueva serie. Adaptación del cómic de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, la historia gira cuando varios modelos empiezan a morir de forma espantosa. En el transcurso de la investigación se descubre que todo es causa de una ETS que te embellece hasta el extremo.

'Wonder Man' (Destin Daniel Cretton y Andrew Guest)

Fecha de estreno: 27 de enero en Disney+

Serie que en principio estaba programada para 2025 pero que, como suele pasar, ha sufrido un poco. Con un toque meta, la serie está protagonizada por un actor cuya carrera no termina de despegar y que encontrará su gran oportunidad como protagonista de una película de Wonder Man.

'Vanished' (David Hilton y Preston Thompson)

Fecha de estreno: 1 de febrero en MGM+

Kaley Cuoco suele acertar bastante con sus proyectos (a pesar de que no son luego tan megapopulares como 'The Big Bang'), así que todo mi voto de confianza para este thriller que nos lleva a un viaje por el extranjero que termina en la desaparición del novio de Alice.

'Padre no hay más que uno. La serie' (Inés de León, Raúl Navarro)

Fecha de estreno: 6 de febrero en Prime Video

Nos puede gustar más o menos la saga de Santiago Segura, pero año tras año es el gran blockbuster del cine español y ahora llega su versión televisiva. La premisa nos lleva a una familia con cinco hijos que se muda cuando Helena empieza en el trabajo de su vida y Mateo se ve haciéndose cargo de unos hijos a los que la mudanza no les hace nada de gracia.

'Salvador' (Aitor Vigalondo)

Fecha de estreno: 6 de febrero en Netflix

Luis Tosar protagoniza la nueva serie de Aitor Gabilondo. El actor interpreta a un conductor de ambulancias que descubre que su hija pertenece a un violento grupo neonazi.

'Rafaela y su loco mundo' (Aníbal Gómez)

Fecha de estreno: 15 de febrero en Atresplayer

Si echábamos de menos a los chanantes en su salsa, ojo que tenemos aquí una buena dosis de su humor surrealista con esta comedia sobre una adolescente en una familia tan funcional como peculiar.

'Scrubs' (Aseem Batra)

Fecha de estreno: 25 de febrero en Hulu, sin fecha en Disney+

Bueno, hay un poco de división de opiniones en cuanto al regreso de la dramedia médica de Bill Lawrence. Desde Disney hablan de "revival" más que como temporada 10, así que les haremos caso. Sea como sea, el caso es que tenemos un regreso 16 años después de este peculiar grupo de médicos.

'Marshals: A Yellowstone Story'

Fecha de estreno: 1 de marzo en CBS; sin fecha en SkyShowtime

El siguiente spin-off de 'Yellowstone' que caerá nos llevará por la nueva carrera profesional de Kacey Dutton (Luke Grime) que se ve uniéndose a una unidad de élite de los US Marshals para llevar la justicia a los páramos de Montana.

'El joven Sherlock' (Young Sherlock, Matthew Parkhill)

Fecha de estreno: 4 de marzo en Prime Video

Con la firma y sello de Guy Ritchie en la dirección llega una nueva adaptación de las aventuras del detective creado por Arthur Conan Doyle. En esta ocasión vamos a los primeros años de Sherlock en lo que vive la vida en Oxford. Será un misterio que amenace su propio modo de ser lo que le llevará por todo el mundo.

'Scarpetta' (Liz Sarnoff)

Fecha de estreno: 11 de marzo en Prime Video

Nicole Kidman se pone en la piel del icónico personaje de Patricia Cornwell con una adaptación de sus misterios. Una serie policíaca en la que seguiremos a una brillante forense en lo que aplica sus conocimientos y la tecnología a su alcance para resolver crímenes.

'Margo tiene problemas de dinero' (Margo's Got Money Troubles, David E. Kelley)

Fecha de estreno: 15 de abril en Apple TV

Siento bastante curiosidad por saber qué sale de la mezcla entre el prolífico David E. Kelley y A24. Con Michelle Pfeiffer, Nick Offerman y Elle Fanning como protagonistas, la historia gira en torno a una joven que se ve obligada a salir adelante con un bebé recién nacido, una montaña de facturas y cada vez menos recursos.

'Los testamentos' (The Testaments, Bruce Miller)

Estreno en abril de 2026 en Disney+

Apenas han querido pasar tiempo desde que terminase 'El cuento de la criada' para que podamos ver la secuela directa. Ambientada unos pocos años después del final de la serie, nos encontramos con la historia entrelazada de dos jóvenes y la tía Lydia.

'Elle' (Laura Kittrell)

Estreno en verano de 2026 en Prime Video

La precuela de una de esas películas sensación de comienzos de los dos mil. Sí, 'Una rubia muy legal' aterriza en Prime Video en forma de precuela con Lexi Minetree en sus años de instituto, años antes de los eventos de la película.

'Linternas' (Lanterns, Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King)

Estreno en verano de 2026 en HBO Max

Puede que sea ahora mismo la serie de superhéroes que más ganas tengo de ver de todas las que llegan a corto/medio plazo. Y es que el cuerpo de policía espacial llega a DC con la unión de dos Green Lanterns, Hal Jordan y John Stewart, en lo que investigan un asesinato.

'33 días' (Carles Porta)

Estreno en 2026 en Atresplayer

Tras fascinarnos con sus reportajes y documentales, uno de los grandes cronistas de la crónica negra española, Carles Porta, se lanza con una serie de ficción. Un true crime inspirada en la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent en Lleida en 2001.

'Blade Runner 2099' (Silka Luisa)

Estreno en 2026 en Prime Video

Michelle Yeoh y Hunter Schafer protagonizan la entrega televisiva en el universo concebido por Philip K. Dick. Con la sinopsis estando bajo secreto sumarísimo, solo sabemos a ciencia cierta que el plan de Amazon es estrenar este 2026, que transcurrirá en, como lo supondréis, 2099 y ya. Eso sí, si hacemos caso de rumores y filtraciones, estas apuntan a la aventura de una joven asumirá una identidad falsa y hará equipo con una blade runner en las últimas.

'Cochinas' (Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo)

Estreno en 2026 en Prime Video

Malena Alterio es una ama de casa conservadora en la nueva comedia de los responsables de la magnífica 'Señoras del (H)AMPA'. La trama arranca cuando Nines debe encargarse del videoclub familiar, que está al borde de la quiebra. Intentando salvarlo, decide apostar por el único género que les sale rentable: el porno.

'DTF St. Louis' (Steven Conrad)

Estreno en 2026 en HBO Max

Vaya trío tenemos aquí con esta miniserie cómica que junta a David Harbour, Jason Bateman y Linda Cardellini. Un triángulo amoroso entre tres adultos en plena crisis de la mediana edad y que acaba en la muerte de uno de ellos.

Proyecto sin título de Larry David

Estreno en 2026 en HBO Max

A Larry David siempre hay que seguirle la pista y en esta ocasión tenemos una nueva comedia de sketches en la que se celebra el 250 aniversario del nacimiento de los Estados Unidos. Así, tendremos la visión desternillante de la historia del país.

'The Madison' (Taylor Sheridan)

Estreno en 2026 en SkyShowtime

No parece haber demasiada información todavía al respecto y eso que se esperaba para 2025. Un spin-off de 'Yellowstone' con Michelle Pfeiffer y Matthew Fox de cabezas de cartel sobre una adinerada familia de Nueva York que se muda a vivir a Montana.

'Malcolm: La vida sigue siendo injusta' (Malcolm in the Middle: Life's still unfair, Linwood Boomer)

Estreno en 2026 en Disney+

20 años después, vuelven Malcolm y su familia con una miniserie de cuatro episodios en la que el otrora mediano del clan regresa a la órbita de Hal y Lois cuando estos van a celebrar por todo lo alto su 40 aniversario de boda.

'Más que rivales' (Heated Rivalry, Jacob Tierney)

Estreno en 2026 en Movistar Plus+

Una de las series sensación de los últimos meses de 2025 y que por estos lares estamos tardando todavía en ver. Una adictiva saga romántica protagonizada por dos jugadores de hockey.

'Matar a un oso' (Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo)

Estreno en 2026 en Movistar Plus+

Lo nuevo de los hermanos Cabezudo nos lleva al Valle de Arán con la misteriosa muerte de un oso durante el confinamiento de la pandemia. Una muerte que será tratada como si fuera un asesinato, sacando a relucir las tensiones entre los habitantes del lugar, ecologistas y políticas europeas.

'Star Wars. Maul: Shadow Lord' (Dave Filoni)

Estreno en 2026 en Disney+

Haciendo el listado preliminar estaba pensando en lo estupendo que es que, a falta de series nuevas en live-action de Star Wars, tengamos en su lugar una nueva serie de animación de Dave Filoni. Y aquí tenemos que este 2026 tendremos a uno de los villanos más aclamados de la saga en una historia de su resurgir en lo que reconstruye su sindicato criminal tras los eventos de 'The Clone Wars'.

'Mujeres imperfectas' (Imperfect Women, Annie Weissman)

Estreno en 2026 en Apple TV

Ojo porque tenemos a Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara encabezando el reparto de este thriller basado en la novela de Araminta Hall. A medida que la investigación se desarrolla, se desvela la verdad sobre cómo las amistades más cercanas pueden no ser lo que parecen.

'Neagley' (Nick Santora)

Estreno en 2026 en Prime Video

La verdad, ya estamos tardando en ver las aventuras en solitario como detective privada en Chicago de la socia de Reacher, Neagley. Maria Sten vuelve a ponerse en la piel del personaje en lo que debe investigar la muerte de un amigo.

'Pura sangre' (Nacho Faerna y Virginia Yagüe)

Estreno en 2026 en Telecinco

Ha sido ver las imágenes de esta serie y darme esa sensación de las grandes sagas de ambición que tanto nos han apasionado. La historia nos lleva a la finca de los marqueses de Monteclaro, donde aparece envenenado el semental más valioso de las caballerizas. Algo que desencadena una investigación que destapa una trama de secretos, lealtades y tensiones.

'Sira' (Tatiana Rodríguez)

Estreno en 2026 en Atresplayer

Esperadísima secuela de una de las mejores series españolas de la década de los 10, 'El tiempo entre costuras'. Basada en la continuación de María Dueñas, Adriana Ugarte vuelve a ponerse en la piel de la espía, que tras el final de la guerra busca algo de respiro... pero una tragedia lo cambiará todo.

'Spider-Noir' (Oren Uziel)

Estreno en 2026 en Prime Video/MGM+

Nicolas Cage haciendo de Spiderman. Ya con esto debería bastar. Bueno, en realidad tenemos una versión alternativa del personaje con la historia de Ben Reilly, un envejecido detective sin suerte que debe lidiar con su vida pasada como el único héroe de la ciudad.

'Stuart Fails to Save the Universe' (Chuck Lorre, Bill Prady y Zak Penn)

Estreno en 2026 en HBO Max

El spin-off de 'The Big Bang Theory' tiene pinta de ser totalmente distinto al resto de series del universo sheldoniano. En esta serie, Stuart se ve teniendo que restaurar la realidad después de que se cargase accidentalmente un aparato construido por Sheldon y Leonard.

'VisionQuest' (Terry Matalas)

Estreno en 2026 en Disney+

Con lo que me gustó 'Bruja Escarlata y Visión' reconozco las ganas que tengo de ver este spin-off/secuela con lo que le pasó al sintezoide tras los eventos de la serie. De esta manera, veremos al personaje interpretado por Paul Bettany intentando reconstruir su memoria y su identidad.

