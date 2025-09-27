Hace 8 años, el Arrowverso ya nos había sumergido en una Tierra Nazi de DC en este crossover magistral

La revelación del capítulo de esta semana de 'El Pacificador' nos ha llevado de lleno a lo que tiene pinta de ser la versión de este Universo DC de James Gunn de Tierra-X (o Tierra-10, dependiendo de la época de los cómics). Un universo alternativo que vive la supremacía blanca y el nazismo como su norma.

Es verdad que tendremos que esperar todavía para saber más de esta dimensión (¿es un mundo en el que el eje ganó la Segunda Guerra Mundial o simplemente uno en el que se ha impuesto el nazismo en Estados Unidos?) pero no he podido evitar pensar en esta Tierra-X y cómo fue ya presentada en televisión en un formidable crossover del Arrowverso: 'Crisis on Earth X'.

Siguiendo la tradición anual de los crossovers, y después de uno que dejó algo frío al personal, los arquitectos de la franquicia, Andrew Kreisberg y Marc Guggenheim se pusieron manos a la obra para adentrarnos en la historia que cruzará por las cuatro series con las que contaban entonces ('Supergirl', 'Arrow', 'The Flash' y 'Legends of Tomorrow').

Bodas y nazis

La historia arranca con la boda de Barry e Iris, que se ve dramáticamente interrumpida por un comando de nazis liderados por Dark Arrow y Overgirl (las versiones arias de Green Arrow y Supergirl), los que dominan una dimensión alternativa en la que las fuerzas del eje ganaron la Segunda Guerra Mundial.

El crossover tomaba, pues, algunos de los elementos de este mundo explorados por los cómics con algún que otro cambio para ajustar a la naturaleza del arrowverso. Como ejemplo tenemos que en lugar de ser Kal-El quien aterrice en Checoslovaquia durante la segunda Guerra Mundial, siendo utilizado por Hitler para ganar la guerra como Overman, su lugar lo ocupe su prima: Overgirl.

Además en el cruce tuvimos la presencia de los Luchadores por la libertad (que ya hemos visto que ¿existen? en esta dimensión de 'El Pacificador'), liderados por el general Winn Schott y con miembros destacados como el Rayo o Tornado Rojo. Personajes que luego tuvieron su propia webserie animada.

'Crisis en Tierra-X' fue, la verdad sea dicha, una delicia para los fans del arrowverso y toda una lección de cómo hacer crossovers superheroicos. Es más, el entusiasmo general fue tal que muchos la consideran muy superior a 'Liga de la Justicia'. Palabras mayores.

