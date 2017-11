'Crisis on Earth-X' es toda una lección sobre cómo hacer crossovers de superhéroes

Los que leemos cómics de superhéroes, sobre todo si tiramos de clásicos, sabemos que pocos eventos llaman más a problemas que la boda de un superhéroe: que si el Doctor Muerte se pasa por la de Reed y Sue en Los 4 Fantásicos; que si asaltan a Clark Kent en su despedida de soltero... o, en el caso de la versión televisiva de Flash, que unos nazis de otra dimensión te fastidien el día más feliz de tu vida.

Con esta premisa tan clásica (es una combinación ganadora, se mire por donde se mire) parte 'Crisis on Earth-X', el crossover de esta temporada entre las cuatro series de superhéroes que emite The CW: 'Supergirl', 'Arrow', 'The Flash' y 'Legends of Tomorrow' y que se emitió esta semana en EEUU (y la primera parte y la última en HBO España).

La boda es la de Barry Allen (Grant Gustin) y Iris West (Candice Patton) que invitan a sus mejores amigos de entre la comunidad superheroica. Así acudirán a la ceremonia Oliver (Stephen Amell) y Felicity (Emily Bett Rickards), Kara (Melissa Benoist) y su hermana Alex (Chyler Leigh) y Jackson (Franz Drameh), Stein (Victor Garber) y Sarah (Caity Lotz), además de los secundarios de 'The Flash'.

La boda será interrumpida por un comando de nazis liderados por Dark Arrow y Overgirl, las contrapartidas arias de Arrow y Supergirl, a los que se unirá el Flash Reverso (Tom Cavanagh), a quien creíamos muerto tras la primera atormentar a Barry Allen en la primera temporada de sus aventuras.

Al igual que en la 'Invasion!' del año pasado, 'Crisis on Earth-X' es una muy buena muestra de cómo hacer un crossover de superhéroes de la que deberían tomar nota tanto Marvel (por lo menos en su lado televisivo, ejem, ejem, 'Defensores') como la propia DC. Una historia que sabe jugar con los estándares y clichés del género y que hace que te involucres con personajes "de segunda fila" dentro del rico catálogo deceíta.

A su vez, es claramente mejor que 'Invasión!' ya que está todo mejor integrado (la excusa de la boda es de los mejores inventos que existen, en serio) y no parece que los personajes estén porque tienen que estar y aparecen cuando es oportuno. Claro, aquí la estrategia ha sido el contar con un núcleo central (encabezado por Arrow, Supergirl, Flash, Firestorm y Canario Blanco) y que el resto se incorpore puntualmente cuando "le toque a su serie".

Si bien lo que nos ofrece 'Crisis' es una gran traslación de lo que es un cruce de superhéroes con ese espíritu inimitable de los cómics, he echado de menos algún precedente o tipo de preludio en alguna (o en todas) las series participantes en cuanto a la trama principal. Sí que es cierto que es difícil, de por sí, cuadrar cuatro producciones televisivas para un episodio especial. Pero no hubiera quedado mal algún tipo de construcción previa.

Claro, aquí estaría el clásico tema/debate de si hay que ver tal serie o tal otra para "entender" el crossover. Pero siempre te vas a perder algo si no sigues alguna de las cuatro. De hecho hay mucho en torno a la relación de Jackson y Stein que vienen de episodios previos de 'Legends of Tomorrow'. En este sentido son las aventuras previas de los navegantes de la Waveryder y las de los ocupantes de Star Labs las más relevantes a la hora de formar 'Crisis on Earth-X'. Las otras series tienen menor impacto, o es más anecdótico.

En el lado negativo, a parte del hecho de que estén recalcando cada dos por tres que los nazis son malos y supremacistas, lo que más me ha sacado de quicio de 'Crisis on Earth-X' es el pésimo tratamiento al dúo de Iris y Felicity. Un fracaso del "test de Bechdel" épico ya que en cuanto tenían una escena a solas solo hablaban de casarse: un constante "hay que combatir nazis"/"¿cuándo te casas con Oliver?" terrible.

Por otro lado, tengo** mis más y mis menos con la presentación de El Rayo** (Russell Tovey). Es correcta y a su vez introduce junto al Snart (Wentworth Miller) de Tierra-X la acción en esa otra dimensión. Pero por otro lado, para haberle dado tanto bombo por parte de CW y DC, siento que no ha logrado pasar de la anécdota.

Quitando estos aspectos, lo mejor de 'Crisis on Earth-X' radica en que te deja muy buen sabor de boca y que la intención que tenían de hacer algo grande y relevante para sus protagonistas. Y así ha sido.