Tenía muchas ganas de que 'Gachiakuta' me enganchase, pero el prometedor anime de acción se pierde en una fórmula genérica que ya hemos visto demasiadas veces

Este julio ha arrancado la temporada de anime de verano, y todavía están estrenándose unas cuantas series nuevas semana a semana. Es un mes cargadito de regresos como 'Dandadan', 'My Dress-Up Darling' y 'Kaiju No.8', pero ojo, que también llegan muchos animes de estreno.

Una de las series que prometía ser una gran novedad, especialmente si nos gustan los animes de acción, era 'Gachiakuta'. Y bueno, está ahí, pero tampoco creo que haya venido a salvar el verano.

Muchos inicios, pero desaprovechados

Tengo que decir que la premisa de 'Gachiakuta' me parece muy prometedora, y además viene animada desde Bones Film, el estudio detrás de 'Boku no Hero Academia'.

'Gachiakuta' es la historia de un chico llamado Rudo, que vive en los suburbios de la Esfera y detesta a las clases altas, quienes tiran la basura sin miramientos. Incluso la gente es tratada como basura y arrojada al abismo, especialmente las personas que son consideradas criminales, así que Rudo ha aprendido a valorar todo lo que le rodea.

Si su vida ya era desgraciada, un día Rudo regresa a casa, descubre que su padre adoptivo ha sido asesinado, y encima le acusan a él del crimen. Así que Rudo es arrojado al Abismo, que resulta ser otro mundo lleno de basura en el que conoce a un hombre llamado Enjin.

En cuanto a animes shonen de acción, 'Gachiakuta' tiene potencial para ser un auténtico petardazo, aunque quizás nos la estaban intentando vender demasiado fuerte y no está a la altura de todo lo que prometía. Para nada es mala, y además puedo decir que visto los dos primeros capítulos de la serie dos veces para asegurarme de que no me pillaban con el día tonto. Pero simplemente me ha parecido... del montón.

Rudo es un protagonista enérgico, que parece buen chaval y tiene ganas de comerse el mundo. Pero que resulta que tiene una habilidad mega guay y arrolladora que le ayudará a abrirse camino en este nuevo entorno, y además ha encontrado un maestro un poco ambiguo que seguro que es un pedazo de pan. Aunque 'Gachiakuta' tiene un envoltorio curioso, por ahora me da la sensación de que no llega a aprovecharlo del todo, con lo que el anime solo me deja con el regusto de una premisa que ya he visto demasiadas veces.

Tampoco ayuda que 'Gachiakuta' se pierda demasiado en presentaciones, ya que hasta el segundo capítulo la historia no arranca del todo. Y es que aunque tiene un universo muy rico e intrincado, el anime nos quiere sumergir muy rápido en él y todas las reglas de sus escenarios.

'Gachiakuta' tiene cierto regustillo a 'Shingeki no Kyojin' en su premisa, especialmente porque se nos presenta un mundo rodeado de monstruos, pero mientras que 'Shingeki no Kyojin' se toma su tiempo para desarrollar poco a poco sus temas, en 'Gachiakuta' vamos a toda leche y sin frenos para llegar cuanto antes a las explosiones y la acción.

El anime también tiene su crítica al capitalismo descontrolado, con un escenario lleno de profundas desigualdades sociales e injusticias... Pero este mensaje tan potente se diluye demasiado rápido con el cambio de escenario, sin darnos tiempo a digerir del todo toda la información y con un ritmo muy atropellado.

Creo que 'Gachiakuta' tiene potencial para crecer, y quiero seguir dándole una oportunidad según se vaya emitiendo semanalmente en Crunchyroll. Porque aunque me haya parecido un shonen un tanto genérico creo que tanto sus personajes como su worldbuilding tiene potencial para mucho, aunque el anime no esté aprovechando bien todo el impacto emocional con el que podría dar juego.

La mayor baza a su favor es la animación, ya que desde Bones hacen un trabajo tremendo para adaptar el estilo de Kei Urana. Los diseños de personaje tienen muchísima personalidad y puedes sentir la pesadez de los escenarios gracia a una atmósfera llena de texturas que le va de miedo a la historia.

No puedo evitar sentir algo de bajoncilla con el inicio de 'Gachiakuta', aunque quiero creer que la cosa va a ir para arriba. Que algo sea genérico no significa que sea malo, y está bien saber dónde nos metemos, aunque no esperemos que lo nuevo de Bones venga a reinventar la rueda ni ser un reemplazo espectacular para 'Boku no Hero Academia' u otras series de su nivel.

