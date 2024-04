El nuevo 'Shingeki no Kyojin' ya está aquí y ha arrasado en Crunchyroll. 'Kaiju No.8' da el salto a anime con un primer episodio sin riesgos pero palomitero

Tras un par de semanitas metidos en abril, ya se puede decir que la temporada de primavera de anime ha arrancado del todo. Y con permiso de 'Kimetsu no Yaiba' y 'Boku no Hero Academia', que no regresan hasta mayo, la que promete ser la gran serie de la temporada ya ha dejado ver su primer capítulo.

'Kaiju No.8' ya es un exitazo en Shonen Jump+ y Manga PLUS, y estaba en las quinielas de los animes más esperados de 2024. Y desde luego no ha decepcionado con su primer capítulo.

Un Japón invadido por monstruos

El manga de Naoya Matsumoto se ambienta en un Japón alternativo donde los ataques de monstruos gigantes son el pan nuestro de cada día. Para minimizar estas invasiones se ha creado una Fuerza de Defensa donde los soldados más hábiles luchan cada día contra la amenaza de los kaijus. Pero una vez terminan su trabajo... toca recoger y limpiar.

Aquí es donde entra Kafka Hibino, que tras ser rechazado constantemente para formar parte del pelotón de defensa se ha resignado a ser parte del grupo de limpieza. Pero su vida cambia por completo cuando un kaiju se introduce en su cuerpo y le da la habilidad de convertirse en monstruo, aunque reteniendo su humanidad y consciencia.

El primer episodio de 'Kaiju No.8' hace un trabajo espectacular metiéndonos de lleno en la trama, ya empezando con una secuencia de acción centrada en el ataque de uno de los kaijus. Así se nos permite ver brilla a la Fuerza de Defensa y a Mina Ashiro, que promete ser la otra gran protagonista del anime, y después el contraste con el día a día menos glamouroso de Kafka.

Aunque bebe mucho de otros shonen de acción del momento, por ahora 'Kaiju No.8' consigue equilibrar de miedo lo que podemos esperar de este tipo de animes con un planteamiento un poco menos convencional con un protagonista algo más pringadete. Aunque obviamente aún nos queda mucho por ver de su desarrollo, pero ya es un personaje muy carismático y que te caiga bien desde el principio es una gran baza a su favor.

En cuanto a animación, Production I.G. está funcionando como se espera, con unas secuencias de acción muy bien llevadas y aprovechando al máximo los momentos un poco más cómicos. Y aunque había bastante recelo con cómo funcionarían los kaijus en animación, los diseños de Studio Kara han probado que funcionan de miedo. Porque aunque de entrada 'Kaiju No.8' no tenga una animación despampanante como 'Kimetsu no Yaiba' o 'Jujutsu Kaisen', funciona de miedo y deja con muy buen sabor de boca.

'Kaiju No.8' tiene potencial para ser una de las grandes series del año, aunque no se puede librar del regustillo y la influencia de 'Shingeki no Kyojin', en especial con su planteamiento de "monstruo aliado" y la dinámica de sus protagonistas. Pero no es el único regustillo que deja, especialmente si nos encanta una buena película de kaijus a lo 'Shin Godzilla' o 'Godzilla: Minus One'.

Su primer episodio ya ha sido un exitazo que ha arrasado en Crunchyroll con una puntuación de 4,8 y casi dieciocho mil valoraciones. Por si fuera poco, 'Kaiju No.8' también quiere revolucionar la manera de ver anime y se está emitiendo a través de X (Twitter) en directo desde el perfil de la serie, y con su primer episodio logró más de 40 mil usuarios.

No va a reinventar la rueda, pero 'Kaiju No.8' ya ha empezado con un despegue potente que deja con ganas de más gracias a su combinación de acción, comedia y unos protagonistas que te caen de medio. Vamos, el combo perfecto que necesitamos en un buen shonen para tener la temporada de anime completita.

