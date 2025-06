"Mucha gente se levantó y salió corriendo del cine". Hace 93 años se estrenó una película tan perturbadora que hasta fue acusada de provocar un aborto

Muchas películas han protagonizado diferentes polémicas a lo largo de la historia del cine. Hoy vengo a hablaros de un título que se estrenó hace ya 93 años y que resultaba tan perturbadora en la época que tuvo que ser censurada tras un desastroso pase de prueba en el que muchos de los asistentes directamente salió corriendo de la sala ante lo que sucedía en pantalla. Me refiero a la extraordinaria 'Freaks, la parada de los monstruos'.

Considerada actualmente por muchos como una obra maestra, lo cierto es que la película de Tod Browning no lo tuvo nada fácil en su momento. A ello ayudó que transcurre en un circo itinerante repleto de personas con diferentes discapacidades físicas. Allí seguimos a Cleopatra, una trapecista que quiere seducir a un enano que ha heredado una fortuna.

Polémica desde el minuto 1

El propio Browning había trabajado en un circo antes de convertirse en cineasta, algo que aprovechó a la hora de dar forma a una película que no iba a tener ningún tipo de piedad con ese mundo. Eso fue clave para que la polémica acompañase a la película desde su mismo rodaje, ya que la compañía separó al equipo y al reparto de 'Freaks, la parada de los monstruos' en diferentes cafeterías para que "la gente pudiera ir a comer sin vomitar", tal y como se aclaraba en el libro 'Hideous Progeny: Disability, Eugenics, and Classic Horror Cinema'. Un mal presagio que no tardaría en ir a peor.

Todo terminó de hundirse cuando se hicieron los pases de prueba en enero de 1932, pues el director de arte Merrill Pye recordaba que "a mitad del preestreno, mucha gente se levantó y salió corriendo. No salieron andando. Salieron corriendo". Todo apuntaba a un tremendo fracaso en taquilla para una película cuyo presupuesto se había disparado por encima de los 300.000 dólares -el plan inicial era que rondase los 200.000-. Si incluso una mujer llegó a afirmar que la película le había provocado un aborto espontáneo, tal y como se recoge en el libro de Angela Smith mencionado en el párrafo anterior

Fue entonces cuando entró en acción MGM para exigir recortes de unos 30 minutos en el montaje que había presentado inicialmente Browning. De esta forma, la versión de acabó llegando a los cines 'Freaks, la parada de los monstruos' apenas alcanza los 64 minutos de duración. De poco sirvió, ya que la película pinchó en taquilla, provocando pérdidas por valor de 164.000 dólares para el estudio.

Rechazada por el público -hasta tal punto de que se convirtió en el primer largometraje de MGM en ser retirado de los cines antes de cumplir los compromisos previos-, la película generó una fuerte división entre la crítica en el momento de su estreno, pero su prestigio ha ido creciendo a lo largo de los años.

Es una verdadera lástima que nunca vayamos a verla tal y como la concibió Browning, pero 'Freaks, la parada de los monstruos' sigue siendo una auténtica maravilla pese a que solamente tengamos acceso a una versión mutilada de la misma. Os animo a darle una oportunidad si todavía la tenéis pendientes, que se trata de una película sencillamente única que tenéis disponible en Filmin.

