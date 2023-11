Las películas más peligrosas de la historia del cine

Existen dos tipos de cine peligroso: el que lo ha sido para sus responsables, desde obras maestras como 'Apocalypse Now' a 'Jackass 3D', y las que se consideran peligrosas para la audiencia. Justo dentro de esta última categoría, cada vez más de moda dentro del actual clima sociopolítico global, se han empeñado en ubicar títulos como 'Joker', la última comedia del director de 'Escuela de pringaos' o 'Starsky & Hutch'. Así estamos.

Esto es la guerra: 'The Interview', 'El nacimiento de una nación', 'El triunfo de la voluntad'

Probablemente nadie recuerde que hace algo más de cinco años la todopoderosa Sony Pictures retiró de las salas y de las agendas la (estupenda) comedia 'The Interview', una sátira donde dos idiotas (norteamericanos) reclutados por la CIA pretendían asesinar a Kim Jong Un en su fortaleza.

Temiendo las represalias en forma de guerra mundial termonuclear o ataques a los cines donde se proyectase la película, el estreno fue cancelado, generando un ruido brutal y logrando cómo no, la mejor campaña posible. Al final quedó demostrado que solo se trataba de ficción de comedia, donde nadie sale bien parado. Cinematográficamente la película es notable y con un sentido del humor a prueba de bombas (jé).

Unánimemente elegida como una de las mejores películas de todos los tiempos, 'El nacimiento de una nación' glorificaba la creación del Klu Klux Klan y ofrecía una visión de la supremacía blanca del país que provocó iras y divisiones que aún hoy continúan vigentes.

En este caso está bastante claro. La película de D.W. Griffith contribuyó al reclutamiento de nuevos miembros del Klan. Y aunque éste ya se había disuelto en 1869, a mediados de los años veinte y como consecuencia del estreno de la película, volvía a contar con más de cuatro millones de miembros.

En la primavera de 1935, Leni Riefenstahl estrenaba por todo lo alto 'El triunfo de la voluntad', la película de propaganda nazi de que glorificó al régimen nazi y a Adolf Hitler. La directora había impresionado a Hitler y su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, con su documentación del primer Congreso del Partido Nazi, 'La victoria de la fe', celebrando el ascenso de Hitler al poder. Vieron en su estilo la capacidad de crear una imagen operística de una nación rebosante de poder.

Llegados a ese punto proporcionaron a Riefenstahl recursos ilimitados, una producción cinematográfica de primer nivel y libertad. El resultado fue una película de propaganda nazi considerada como una de las más efectivas de su tipo. Riefenstahl se defendió repetidamente retratando la película como un documental y afirmando que desconocía los verdaderos planes del líder nazi.

La calle está muy mala: 'La naranja mecánica', 'Taxi Driver', 'Asesinos natos'

En 1971, Stanley Kubrick presenta el largometraje que sucedía a '2001: Una odisea del espacio', una adaptación de la obra de Anthony Burgess que retrataba los violentos actos perpetrados por una pandilla liderada por el personaje protagonista.

De manera instantánea 'La naranja mecánica' se convirtió en una de las películas más controvertidas de todos los tiempos. Calificada X antes de los recortes la redujeran a R, fue prohibida y condenada en medio mundo. A España llegaría cuatro años más tarde.

Tras un brote de violaciones y asesinatos relacionados con escenas de la película, el director decidió prohibir la distribución de la película en Gran Bretaña. Esa prohibición se mantuvo hasta la muerte del director.

Cinco años después de la violenta ópera de Kubrick nos subíamos en el 'Taxi Driver' de Martin Scorsese, un clásico que capturaba como ningún otro el ambiente de la Nueva York de entonces de manera realista, cruda y valiente.

Entre muchas otras razones, la película es un tesoro de la cultura popular porque John Hinckley Jr. la citó como una razón para tratar de asesinar al presidente Ronald Reagan en 1981. Después de ver la película más de quince veces, Hinckley se obsesionó con Jodie Foster, que interpretaba a una prostituta adolescente en la película.

Esa obsesión culminó en el intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos como maniobra para ganarse su amor. Reagan sobrevivió, aunque el tiroteo dejó al secretario de prensa James Brady paralizado. Un médico forense confirmó que la muerte de Brady en 2014 se debió a lesiones sufridas por el tiroteo.

Más tarde, Hinckley, en una carta al New York Times calificó el acto como "la mayor ofrenda de amor en la historia de la humanidad". Hinckley fue declarado no culpable por motivos psicológicos hasta que una vez considerado que ya no constituía una amenaza para nadie, un tribunal federal ordenó su liberación, sin medidas de restricción, en agosto de 2016.

A mediados de los noventa llegaba a las pantallas 'Asesinos natos', una divertida comedia negra y violenta donde Oliver Stone ponía en imágenes uno de los primeros guiones de Quentin Tarantino. La película siempre ha sido relacionada como una influencia en los asesinatos de Columbine. Después de que dos estudiantes mataran a trece personas en el tiroteo en la escuela secundaria de Colorado en 1999, la investigación encontró múltiples referencias a la película en uno de los diarios de los asesinos.

Oh my god: 'La vida de Brian', 'La última tentación de Cristo', 'Dogma'

Cuando los Monty Python, que se encuentran celebrando medio siglo de vida, decidieron realizar 'La vida de Brian' se las prometían muy felices. Terry Jones estaba a punto de comenzar a dirigir la película en Túnez cuando el director ejecutivo de EMI, Bernard Delfont, finalmente pudo leer el guión y declaró que no había forma de que su compañía pudiera financiar semejante atrocidad.

La vida de Brian

Sería George Harrison, el ex Beatle amigo de Eric Idle y fan número uno de los Python, quien se ofreció como voluntario para financiar los dos millones de libras que necesitaba la producción. Un rescate conocido como "la entrada de cine más cara" jamás vista.

Una vez finalizada la producción no todos estaban tan tranquilos como sus responsables. Algunos países, como Irlanda y Noruega, la prohibieron por completo. Esa prohibición sirvió como campaña publicitaria, alguna realmente genial.

En Suecia se anunciaba como "tan divertida que está prohibida en Noruega". En Estados Unidos, el rabino Abraham Hecht, presidente de la Alianza Rabínica de América, habló en la revista Variety: "Nunca antes nos habíamos topado con una película tan asquerosa y desagradable".

La polémica con la religión también salpicó a Scorsese con 'La última tentación de Cristo'. La indignación obligó al director a contratar seguridad personal, perjudicó temporalmente la carrera de Willem Dafoe y culminó con un atentado en una iglesia francesa que hirió a trece personas.

Y es que los manifestantes quejumbrosos con algo habitual en las puertas de las salas de cine de Estados Unidos. Y si no que le pregunten a Kevin Smith, que se las vio y se las deseó para que su (excelente) comedia 'Dogma' sobreviviera al apocalipsis que se cernía sobre ella. Tal vez por eso muchos años más tarde se vengase de todos aquellos lloriqueos a través de su obra maestra, 'Red State'.

La cosa sigue mal, no nos vamos a engañar. 'Joker' llegó a muchos cines con restricciones, con cancelaciones y amenazas. Pero sobre todo llegó con miedo. Con mucho miedo. Ese miedo que ha calado en todos los seres humanos que habitan el planeta. En los anónimos, pero también en los poderosos. Recordemos que no hace mucho, Universal y Blumhouse acordaban eliminar de su agenda el estreno de 'The Hunt'. Y así nos va.

