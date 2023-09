Las 15 mejores películas de 2023 (hasta ahora) y dónde verlas

2023 está siendo un año de cine de lo más interesante. Más allá de la calidad de las películas, está siendo el año donde el público por fin se está mostrando cansado del cine de superhéroes, un año de notables decepciones y fracasos en taquilla que han llegado a provocar la sensación de que los cines estaban condenados ante el streaming, hasta que llegó el fenómeno del Barbenheimer y llenó las salas como hacía mucho tiempo que no se veía. Salvó al cine y a Hollywood, al menos, durante unas semanas.

Un Hollywood parado por las huelgas, una industria revolucionada por el streaming y donde la Inteligencia Artificial despierta miedos que parecían reservados a la ciencia ficción. Se grita en contra de sustituir a humanos por máquinas. El mundo está un poco más loco, pero el show debe continuar... Las salas de cine siguen dando la bienvenida a más novedades y las plataformas continúan ampliando sus catálogos, todo a un ritmo inabarcable, yo diría que insostenible si no fuera porque... de alguna manera se sostiene, por ahora.

Pero, ¿cómo están siendo las películas? ¿Se han estrenado títulos recomendables? Yo diría que sí, y aquí os traigo mis 15 favoritos. Con el verano ya casi agotado, es buen momento para echar la vista atrás y repasar las mejores películas que se han estrenado hasta la fecha. Como siempre, esto es una lista personal e incluye títulos que han llegado a los cines de España desde el 1 de enero al 1 de septiembre (vais a encontrar producciones de 2022 por ese motivo). Vamos allá...

Oppenheimer (2023)

Dirección: Christopher Nolan. Reparto: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt, Rami Malek, Matt Damon, Jason Clarke, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Casey Affleck, Benny Safdie, Kenneth Branagh...

¿Qué cuenta? La creación de la bomba atómica y la pesadilla que supone todo el proceso para su creador, cuya vida es juzgada tras una acusación de traición a Estados Unidos.

¿Por qué la recomiendo? Es una experiencia única para vivir en una sala de cine y la mejor película de Christopher Nolan hasta ahora. La cima de su estilo, donde mejor exprime sus herramientas como narrador. A pesar de ser un drama basado en hechos reales, el cineasta vuelve a jugar con el espacio y el tiempo para diseñar un emocionante drama cargado de tensión que alcanza momentos de puro horror (el discurso tras el éxito de su invento). Posiblemente, tiene el mejor reparto del año.

¿Dónde verla? EN EL CINE. Dos veces, al menos.

Barbie (2023)

Dirección: Greta Gerwig. Reparto: Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Issa Rae, Will Ferrell, Emma Mackey, Simu Liu, Kingsley Ben-Adir...

¿Qué cuenta? La existencia perfecta de Barbie comienza a sufrir extraños cambios que la obligan a viajar al mundo real en busca de respuestas. Ken la acompaña y lo que descubren cambiará sus vidas para siempre.

¿Por qué la recomiendo? Es una comedia muy ingeniosa que juega con las expectativas, desprende amor por el cine y, sobre todo, saca partido a un elenco estupendo con ganas de reírse y pasarlo bien. Por supuesto, se mete en el debate del machismo en la sociedad con un discurso quizá cuestionable para una superproducción de Hollywood, pero lo hace desde el sentido del humor y el respeto a sus personajes; ahí es donde vence. Y sobre todo, no os perdáis el show de Ryan Gosling como Ken; merece la nominación al Óscar.

¿Dónde verla? En el cine.

Elemental (2023)

Dirección: Peter Sohn. Reparto (voces originales): Leah Lewis, Mamoudou Athie, Catherine O'Hara, Ronnie Del Carmen, Shila Ommi, Wendi McLendon...

¿Qué cuenta? La historia de dos personajes buscando su lugar en el mundo y que, cuando deberían caerse mal, resulta que se enamoran. Esto en un universo fantástico poblado por seres de fuego, agua, tierra y aire.

¿Por qué la recomiendo? Es una preciosidad, una historia emocionante y muy divertida contada con la maestría narrativa y la hermosa animación del sello Pixar. La primera comedia romántica del estudio es un triunfo absoluto. Y me alegra especialmente que esté siendo un éxito comercial porque necesitamos que esta gente haga más películas originales. Me encanta 'Toy Story 3' pero ya está bien de secuelas, los finales son importantes.

¿Dónde verla? En el cine.

Godland (2022)

Dirección: Hlynur Pálmason. Reparto: Ingvar Eggert Sigurdsson, Elliott Crosset Hove, Victoria Carmen Sonne, Jakob Ulrik Lohmann...

¿Qué cuenta? A finales del siglo XIX, un joven sacerdote danés es enviado a Islandia en una misión para construir una iglesia. Sale mal. El hombre comete un error fundamental: no adaptarse al entorno.

¿Por qué la recomiendo? Una de las películas más hermosas del año. Exploración de la naturaleza humana, de la fe, de los miedos y "pecados" que nos pueden transformar, y de la futilidad de nuestra existencia. Es un relato naturalista que fluye con calma pero que cautiva y atrapa, si uno se deja llevar. La escena de la cascada mientras se escucha el mal sueño de las anguilas se me ha quedado grabada.

¿Dónde verla? En el cine.

Ninja Turtles: Caos mutante (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, 2023)

Dirección: Jeff Rowe, Kyler Spears. Reparto (voces originales): Jackie Chan, Seth Rogen, Rose Byrne, John Cena, Maya Rudolph, Giancarlo Esposito, Paul Rudd, Ice Cube...

¿Qué cuenta? El origen de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes, el maestro Splinter (o Astilla), la reportera April O'Neil y otros personajes de la franquicia, en una aventura donde deben decidir cómo quieren vivir sus vidas mientras intentan salvar la ciudad de Nueva York.

¿Por qué la recomiendo? Es una de las películas más divertidas del año, un encantador entretenimiento de humor y acción para todos los públicos que puede ser disfrutado incluso sin tener ni idea del material original. Se siente un gran cariño por los personajes y un intento por ofrecer algo diferente a las anteriores adaptaciones. De hecho, se reivindica lo bonito que es ser raro, ser un "friki". Un precioso espectáculo de animación.

¿Dónde verla? En el cine.

El triángulo de la tristeza (Triangle of Sadness, 2022)

Dirección: Ruben Östlund. Reparto: Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson, Dolly De Leon, Zlatko Burić, Vicki Berlin...

¿Qué cuenta? Una pareja de modelos jóvenes que lo tienen todo, en apariencia, se apuntan a un crucero de lujo que transporta a otros personajes exitosos, de clase alta y millonarios. Entonces hay un 'Titanic'. Y luego el reto de sobrevivir...

¿Por qué la recomiendo? La gran triunfadora de Cannes 2022 se ríe de la alta sociedad europea, captura el estilo de vida que se ha convertido en el ideal moderno y lo destroza en una de las comedias más ácidas y relevantes de los últimos años. Puede que se parezca demasiado a otros trabajos de Ruben Östlund y que el conjunto sea un tanto irregular durante sus 147 minutos, pero alcanza momentos gloriosos y el conjunto es innegablemente divertido.

¿Dónde verla? En Movistar+. También se puede alquilar en Amazon Prime Video.

Holy Spider (2022)

Dirección: Ali Abbasi. Reparto: Zar Amir-Ebrahimi, Mehdi Bajestani, Arash Ashtiani, Forouzan Jamshidnejad, Mesbah Taleb, Sara Fazilat...

¿Qué cuenta? La historia real de un asesino en serie que mata prostitutas y de la periodista que investiga el caso, sirve como excusa para retratar a Irán, el fanatismo religioso y la violencia en la sociedad.

¿Por qué la recomiendo? Es uno de los thrillers más exquisitos y apasionantes del año. Recuerda al cine de Alfred Hitchcock por el manejo del suspense y el tratamiento del punto de vista del psicópata. No decepciona el regreso del director de 'Border' (2018), ahora con un noir incómodo que deja escenas impactantes y dos personajes memorables.

¿Dónde verla? En Movistar+ o en Filmin.

Decision To Leave (2023)

Dirección: Park Chan-wook. Reparto: Park Hae-il, Tang Wei, Lee Jung-hyun, Go Kyung-pyo, Park Yong-woo, Kim Shin-young...

¿Qué cuenta? La investigación de una misteriosa muerte da pie a la extraña relación entre la viuda y el detective encargado del caso, que se mueve entre la sospecha y el enamoramiento. Comienza así un peligroso pero adictivo juego lleno de sorpresas...

¿Por qué la recomiendo? Es un cóctel perfecto de thriller policiaco y drama romántico, con el humor negro habitual del director, su gusto por las tramas retorcidas y una puesta en escena exquisita. Siempre gira en otra dirección cuando crees que sabes lo que está pasando y el final es demoledor. Una película extraordinaria, el mejor Park Chan-wook desde 'Oldboy' (2003).

¿Dónde verla? En Movistar+. También se puede alquilar en plataformas como GooglePlay.

Babylon (2023)

Dirección: Damien Chazelle. Reparto: Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire, Diego Calva, Samara Weaving, Jean Smart, Olivia Wilde, Flea, Jovan Adepo...

¿Qué cuenta? El final de una etapa en Hollywood que deja atrás el cine mudo y el inicio de una nueva forma de entretenimiento con diálogos y efectos de sonido, que trae otra forma de entender la industria, el negocio, el cine y la vida. Los tiempos cambian, y hay que cambiar con ellos...

¿Por qué la recomiendo? Es una experiencia que merece la pena vivir, con sus pros y sus contras, una de las películas más apasionantes del año. Imprescindible para cualquier amante del séptimo arte tanto por lo que cuenta como por cómo lo cuenta. Un viaje desde la mayor fiesta al horror más asfixiante, cerrando con una secuencia alucinante de homenaje a más de 100 años de magia en la gran pantalla. Chazelle es de los buenos.

¿Dónde verla? En Movistar+ o en Amazon Prime Video.

Almas en pena de Inisherin (The Banshees of Inisherin, 2022)

Dirección: Martin McDonagh. Reparto: Brendan Gleeson, Colin Farrell, Barry Keoghan, Kerry Condon, Gary Lydon...

¿Qué cuenta? Una isla en Irlanda, dos amigos y una amistad rota. Lo que parece un simple malentendido da lugar a una complicada historia que descubre la oscuridad de los habitantes del pueblo y amenaza con romper su paz para siempre.

¿Por qué la recomiendo? Esta imprevisible, triste y reflexiva comedia negra vuelve a juntar al director y los protagonistas de 'Escondidos en Brujas' ('In Bruges', 2008), motivo más que suficiente para poner la etiqueta de "obligado visionado". Fue una de las grandes perdedoras de la última edición de los Óscar, lo cual encaja mucho con una película que tiene mucha mala uva. Captura esa necesidad de aislamiento que puede dominarnos a veces, porque la gente puede ser muy pesada.

¿Dónde verla? En Disney+ o en Movistar+.

Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones (Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves, 2023)

Dirección: John Francis Daley, Jonathan Goldstein. Reparto: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Hugh Grant...

¿Qué cuenta? Un relato de amigos ladrones, guerreros, magos y criaturas extrañas en un mundo fantástico que corre peligro. Solo un grupo de héroes improbables puede salvarlo... Adaptación del famoso juego de rol homónimo aunque la historia no necesita ninguna clase de información ni experiencia previa. Solo sentarse y disfrutar.

¿Por qué la recomiendo? Es una de las grandes comedias del año. Una deliciosa ración de aventuras al estilo de 'Indiana Jones', 'Piratas del Caribe' o el videojuego 'Monkey Island'. Absolutamente encantadora, fresca y burlona, tiene un reparto pleno de carisma al que quieres acompañar al fin del mundo. Ojalá hagan otra (a este nivel).

¿Dónde verla? Se puede alquilar en plataformas como Amazon Prime Video o en RakutenTV.

John Wick 4 (John Wick: Chapter 4, 2023)

Dirección: Chad Stahelski. Reparto: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Ian McShane, Natalia Tena...

¿Qué cuenta? Un nuevo capítulo, el "definitivo" (al menos por ahora), de la historia de venganza, muerte y redención de John Wick. Más enemigos, más balazos, más golpes, más sangre. Todo lo visto hasta ahora es superado aquí...

¿Por qué la recomiendo? Cumple con su promesa. No sé si funciona igual sin haber visto las anteriores pero desde luego es imprescindible si las has visto, es la entrega más intensa y lograda de la franquicia. A fecha de hoy es el mayor espectáculo de acción que he visto en cines este año. Creo que ofrece una experiencia más satisfactoria que su mayor rival en esta categoría, 'Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1', aunque las dos son sumamente entretenidas por supuesto.

¿Dónde verla? En Amazon Prime Video..

Conspiración en El Cairo (Boy from Heaven, 2022)

Dirección: Tarik Saleh. Reparto: Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri, Ahmed Laissaoui, Sherwan Haji...

¿Qué cuenta? Una lucha de poder en la capital egipcia, un peligroso juego que podría cambiar el rumbo del país, y en el centro un insólito héroe: un joven y humilde estudiante que se ve obligado a trabajar como espía.

¿Por qué la recomiendo? Es un sensacional thriller construido sobre el suspense de una retorcida trama y unos personajes imprevisibles, que mantiene la tensión en todo momento gracias a la sólida narrativa de Tarik Saleh, responsable de la también estupenda 'El Cairo Confidencial' ('The Nile Hilton Incident', 2017). Tiene uno de los mejores finales del año, una especie de partida de ajedrez resuelta a base de ingenio.

¿Dónde verla? En Movistar+

Beau tiene miedo (Beau is afraid, 2023)

Dirección: Ari Aster. Reparto: Joaquin Phoenix, Parker Posey, Nathan Lane, Amy Ryan, Armen Nahapetian, Denis Ménochet...

¿Qué cuenta? La vida de Beau, desde su nacimiento hasta el momento en el que descubre toda la verdad de su existencia, contado desde su personal punto de vista, a base de recuerdos, sensaciones, pensamientos y sueños. Es todo un viaje.

¿Por qué la recomiendo? No hay ninguna película igual. Sólo por eso ya recomiendo al menos meter el pie y probar sus primeros minutos. Tras 'Hereditary' (2018) y 'Midsommar' (2019), Ari Aster vuelve a sorprender con un relato inclasificable donde cabe todo, que inquieta, fascina y divierte a partes iguales, y que exprime el inmenso talento de Phoenix. Tan imperfecta como imprescindible.

¿Dónde verla? Tras su paso por salas, seguimos a la espera de que llegue a alguna plataforma de streaming.

Spider-Man: Cruzando el multiverso (Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2023)

Dirección: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson. Reparto: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jason Schwartzman, Oscar Isaac, Daniel Kaluuya, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Jake Johnson, Issa Rae...

¿Qué cuenta? Continuación de la historia de Miles Morales, el Spider-Man que no debía ser Spider-Man pero acaba convertido en el mayor héroe de un multiverso descontrolado.

¿Por qué la recomiendo? De momento es la mejor película de superhéroes de 2023, con permiso de las Tortugas Ninja (las contamos como superhéroes, ¿verdad?). Tan frenética, ingeniosa y espectacular como la anterior, esta segunda parte mantiene la frescura mientras lleva la animación a otro nivel y sigue jugando con el metalenguaje con una trama que responde a quienes cuestionan la elección de Morales para liderar una adaptación de los comics de Marvel. Un extraño caso de secuela que no baja el nivel de la original.

¿Dónde verla? Aún está en cines pero ya se puede alquilar en plataformas como Amazon Prime Video o Google Play, a un precio más elevado de lo habitual.

