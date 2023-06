'Spider-Man: Cruzando el Multiverso': un milagro audiovisual y narrativo al que etiquetar sin miedo como la mejor película de superhéroes de todos los tiempos

Con el mundo que nos rodea volviéndose cada vez más sombrío, asfixiante y casi distópico, una de las pocas vías de escape posibles que nos quedan es soñar despiertos; y qué mejor que hacerlo con un sinfín de realidades alternativas en las que nuestra existencia, mediante variaciones más imperceptibles o más drásticas, es radicalmente diferente a la que experimentamos en nuestro día a día.

No cabe duda de que el concepto del multiverso es tremendamente atractivo, y no sorprende en absoluto que se haya convertido en uno de los grandes leitmotivs de la industria cinematográfica contemporánea. Una idea reconvertida prácticamente en subgénero proyectada en productos radicalmente diferentes que van desde la minimalista 'Otra Tierra' a esa joya oscarizada titulada 'Todo a la vez en todas partes'.

Como no podía ser menos, el prolífico cine de superhéroes posterior al boom del Universo Cinematográfico de Marvel no ha dudado en abrazar las jugosas posibilidades que abren las narrativas multiversales para llevar aún más lejos sus artificiosos espectáculos; algo totalmente comprensible si tenemos en cuenta que el mundo de la viñeta lleva jugando con ellas desde hace décadas con joyas como 'Kingdom Come' o 'Crisis en Tierras Infinitas' por parte de DC, o 'Secret Wars' y 'La era del Apocalipsis' en lo que a La casa de las ideas respecta.

Puedo afirmar sin miedo a equivocarme que 2019 fue el año en que las adaptaciones de cómics pijameros a la gran pantalla tocaron techo gracias a una 'Spider-Man: Un nuevo universo' que parecía insuperable. Cuatro años después, su continuación 'Cruzando el Multiverso' no sólo ha igualado a su predecesora, sino que ha elevado aún más si cabe el listón dando forma a la mejor película de superhéroes en general y del personaje en particular estrenada hasta la fecha; y lo ha hecho con una explosión de creatividad y genio tan grande como el número de variantes del Hombre araña que habitan las infinitas tierras que pueblan el cosmos marvelita.

Gloria narrativa...

Suele decirse que las comparaciones son odiosas, pero pensar en 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' invita a hacerlo en ese elefante en la habitación titulado 'No Way Home', vendido a bombo y platillo poco menos que como el evento multiversal definitivo que, por desgracia, terminó cayendo como un jarro de agua fría para los espectadores más exigentes.

Poner frente a frente ambos largometrajes —que, salvando las distancias comparten premisas muy similares— permite ilustrar con mayor detalle dónde radican los grandes triunfos del filme animado; centrados principalmente sobre su inteligencia a la hora de equilibrar el peso específico de sus elementos estructurales.

De este modo, mientras 'No Way Home' empleó el fanservice y las referencias constantes como motor del relato y soporte de una narrativa esquelética y deslavazada, 'Cruzando el Multiverso' opta por usar su infinito repertorio de easter-eggs para enriquecer lo verdaderamente importante: un núcleo dramático tremendamente sólido apuntalado sobre unos protagonistas casi perfectos.

Tras la toma de contacto en la primera 'Spider-Verse', los ya cuidadísimos Miles y Gwen han ganado en complejidad y carisma a través de una construcción de personajes digna de ser estudiada por su fantástica gestión de sus conflictos —tanto internos como externos— y sus arcos. Un tratamiento de la figura del héroe que se traduce en un ejercicio de empatía soberbio; y es que no necesitamos haber sido picados por arañas radiactivas para comprender al dúo a la perfección y conectar profundamente con él.

Más que como una "película de superhéroes", 'Cruzando el Multiverso' se revela como un coming of age —o drama iniciático— modélico sobre el papel que, como cabría esperar, hace gala de una ejecución impecable. Una clase magistral de narrativa que deslumbra con su perfectamente articulada estructura, con la construcción de todas y cada una de sus escenas, y con un uso del lenguaje cinematográfico que logra mantener la intensidad sostenida en todo momento mientras evita que despeguemos la mirada de la pantalla un solo segundo.

...y gloria formal

El trío de reputados directores compuesto por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin Thompson ha moldeado la que, probablemente, sea la película que mejor ha capturado la esencia del cómic —como medio— hasta el momento y, lo que es aún más encomiable, la que mejor ha entendido las necesidades del público actual en lo que respecta a unos índices de retención de atención en números rojos.

'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' supone un bombardeo constante de estímulos audiovisuales que, aunque pueda parecer lo contrario, está calculado al milímetro. Ya sea en simples conversaciones o en setpieces cargadas de acción y dinamismo, las líneas de diálogo se suceden a toda velocidad reforzadas por infinidad elementos que beben del noveno arte como onomatopeyas gráficas, bocadillos, viñetas superpuestas, divisores de encuadres... elementos que, de nuevo, están al servicio de la historia y no de la estética.

Llevando todo lo expuesto a un nuevo nivel encontramos un apartado técnico que, sencillamente, quita el hipo. El equipo de Sony Pictures Animation ha tomado como base los conceptos de 'Un nuevo universo' y los ha potenciado hasta rozar el milagro con unos personajes tremendamente expresivos, unos escenarios hermosos, un sentido de la cinética espectacular... La lista de elogios hacia esta obra de arte sería interminable, pero lo único que le hace realmente justicia es disfrutar de ella en una sala de cine lo mejor equipada posible —ojo a su diseño y mezcla de sonido—.

'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' es un sueño hecho realidad no solo para los fans del personaje de Stan Lee y Steve Dikto, sino para los amantes del mejor cine, ya sea animado o no. Una joya que saca los colores a sus competidoras directas con una combinación perfecta de humor, tragedia, un corazón gigantesco y una legión de Spideys que demuestra que el problema con el cine de superhéroes no es el agotamiento de la fórmula, sino los procesos de producción puramente industriales y dignos de una fábrica de churros.

