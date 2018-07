El reciente lanzamiento del tráiler de 'Glass', la esperada secuela de 'El protegido' y 'Múltiple', ha servido para recordarnos que el cine de superhéroes no es exclusiva de personajes de Marvel y DC, los dos estudios que están dominando este tipo de propuestas durante los últimos años en la gran pantalla. Ya 'El protegido' es una obra fundamental, pero hay más títulos que merecen mucho la pena.

A continuación vamos a repasar las 18 mejores películas de superhéroes que no son de Marvel ni DC, por lo que han quedado fuera tanto la realizadas por ambos estudios como las que han sacado adelante otras compañías a partir de sus personajes. Como es habitual, se trata de una selección personal, tenedlo en cuenta antes de poner el grito en el cielo por la ausencia o presencia de determinadas cintas. Sin más que añadir, os dejo con ellas:

'Birdman'

Dirección: Alejandro González Iñárritu

Reparto: Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Zach Galifianakis, Naomi Watts, Amy Ryan, Andrea Riseborough, Lindsay Duncan, Merritt Wever, Joel Garland, Natalie Gold, Clark Middleton, Bill Camp, Teena Byrd, Anna Hardwick, Stefano Villabona

La cinta que más aleja de lo que uno entendería como una película de superhéroes de las 13 incluidas en esta lista, ya que el hecho de que el protagonista diese vida a un superhéroe años atrás marcó de forma irremediable tanto su vida como su carrera. Luego la película va por otros derroteros para darnos un espectáculo frenético con un delicioso reparto liderado por Michael Keaton.

Crítica en Espinof

'Darkman'

Dirección: Liam Neeson

Reparto: Liam Neeson, Frances McDormand, Colin Friels, Larry Drake, Nelson Mashita, Jesse Lawrence Ferguson, Ted Raimi, Jenny Agutter, Dan Hicks, Nicholas Worth, Julius Harris, Toru Tanaka, Dan Bell, Bruce Campbell, Frank Noon, William Dear

Universal quería hacer una película de superhéroes y no consiguió los derechos de algunos personajes preexistentes, por lo que decidió apostar por uno creado por Sam Raimi a modo de homenaje al cine de terror de esa misma compañía de los años 30. Con un reparto inusual pero impecable, Raimi sacó adelante una cinta única que luego tendría varias secuelas que no estuvieron a la altura, ya sin su presencia o la de Liam Neeson.

'Dredd'

Dirección: Pete Travis

Reparto: Karl Urban, Olivia Thirlby, Lena Headey, Wood Harris, Warrick Grier, Domhnall Gleeson, Rakie Ayola, Deobia Oparei, Jason Cope, Langley Kirkwood, Andile Mngadi, Porteus Xandau, Rachel Wood, Emma Breschi, Tamer Burjaq

El personaje ya contó con una encarnación anterior protagonizada por Sylvester Stallone cuya existencia es casi mejor obviar, pero el segundo intento sí que resultó más interesante pese a todos los problemas de producción por los que pasó la película. Aquí se apostó por una propuesta de acción directa al grano liderada por una convincente Karl Urban. No me encuentro entre sus mayores defensores, pero sí que tiene suficientes virtudes para disfrutar con ella.

Crítica en Espinof

'El cuervo'

Dirección: Alex Proyas

Reparto: Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, Bai Ling, David Patrick Kelly, Angel David, Anna Thomson, Rochelle David, Jon Polito

Eric Draven es un personaje tan singular que no termina de encajar en la etiqueta de superhéroe al uso. Quizá sería más adecuado hablar de un justiciero oscuro inmortalizado por la última interpretación de Brandon Lee. La película, basada en el cómic creado por James O’Barr, tiene además un estilo visual muy distintivo que también ha resultado esencial para convertirse en una película de culto.

Critica en Espinof

'El protegido'

Dirección: M. Night Shyamalan

Reparto: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright, Spencer Treat Clark, Charlayne Woodard, Eamonn Walker, Leslie Stefanson, Johnny Hiram Jamison, M. Night Shyamalan, Julia Yorks, James Handy

La mejor película de M. Night Shyamalan va desvelando poco a poco su naturaleza -quizá lo más cuestionable sea la escena del hijo del héroe con una pistola- hasta asombrarnos con su estupendo desenlace. Bruce Willis es un protagonista de lo más inspirado y Samuel L. Jackson le da la réplica a la perfección. Es algo que ya sabíamos gracias a la excelente tercera entrega de ‘Jungla de Cristal’, pero aquí el realizador indio lo lleva a su terreno para darnos una obra prácticamente redonda.

Crítica en Espinof

'Hancock'

Dirección: Peter Berg

Reparto: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman, Eddie Marsan, Jae Head, David Mattey, Maetrix Fitten, Thomas Lennon, Johnny Galecki, Hayley Marie Norman, Akiva Goldsman, Michael Mann, Brad Leland, Trieu Tran, Darrell Foster, Daeg Faerch

La respuesta más ambiciosa de Hollywood al cine de superhéroes de la primera década del siglo XXI sin que fuese un personaje creado previamente. Es fácil quedarse solamente con la imagen pasada de vueltas del carismático protagonista interpretado por Will Smith, pero luego la película daba un paso decidido en una curiosa mitología que no terminaba de cristalizar en un desenlace a la altura, pero que dejaba con ganas de una secuela que ya nunca veremos.

Crítica en Espinof

'Hellboy 1 & 2'

Dirección: Guillermo del Toro

Reparto: Ron Perlman, Selma Blair, Rupert Evans, John Hurt, Doug Jones, Jeffrey Tambor, Karel Roden, Ladislav Beran, Corey Johnson, Biddy Hodson, Kevin Trainor, Brian Caspe, James Babson

El personaje creado por Mike Mignola cobró vida gracias a Guillermo del Toro en una aventura que encontró a Ron Perlman el actor ideal para encarnar a este heroico demonio, acompañado de un reparto muy bien escogido. Muy convincente visualmente, cuenta además con el tono que requería el personaje para brillar.

La secuela tampoco estaba nada mal, pero para mí sí que está claramente por debajo de su predecesora. Se nota un mayor esfuerzo en lo visual por acercarlo aún más al estilo del cómic, pero a cambio se busca un tono más generalista que no controla tan bien la utilización del humor. Pese a ello, sigue siendo una propuesta de lo más entretenida.

Crítica en 'Hellboy' en Espinof

Crítica de Hellboy 2 en Espinof

'Kick-Ass'

Dirección: Matthew Vaughn

Reparto: Aaron Johnson, Chloë Grace Moretz, Christopher Mintz-Plasse, Nicolas Cage, Mark Strong, Lyndsy Fonseca, Clark Duke, Evan Peters, Garrett M. Brown, Elizabeth McGovern, Adrian Martinez

Aquí hacemos una pequeña trampa, ya que el cómic original está publicado por una compañía propiedad de Marvel realizada para que grandes artistas de la viñeta puedan publicar ahí proyectos más personales en lugar de irse a la competencia. Por ello hemos creído adecuado incluir aquí esta gamberrada que no llega al nivel de la obra original, pero que solamente ya por la Hit-Girl de Chloe Moretz ya merece la pena, pero es que está muy lejos de ser lo único disfrutable de la misma.

Crítica en Espinof

'La máscara'

Dirección: Chuck Russell

Reparto: Jim Carrey, Cameron Díaz, Peter Riegert, Peter Greene, Richard Jeni, Amy Yasbeck, Orestes Matacena, Denis Forest, Reg E. Cathey, Jim Doughan, Nancy Fish, Joely Fisher, Johnny Williams, Tim Bagley, Ben Stein

He tenido mis dudas hasta el último momento sobre la conveniencia de incluir esta cinta protagonizada por Jim Carrey en una lista de películas de superhéroes, pero no son pocos los que la consideran como tal y es la comedia que puso en el mapa a su carismático protagonista y también a Cameron Diaz. Un derroche visual y de gestos de Carrey con algunos ingredientes de acción y cine negro en la que prácticamente cualquier cosa era posible pese a rebajar algo el tono salvaje del cómic original de Dark Horse.

Crítica en Espinof

'Los increibles 1 y 2'

Dirección: Brad Bird

No son pocos los que destacan a la primera entrega como la mejor película de superhéroes de todos los tiempos y no seré yo el que lo discuta -aunque hay otro par de títulos que andan ahí ahí-. Brad Bird tomó una tipología de película que aún no había explotado por completo -el universo de Marvel no arrancaría hasta varios años después- y nos ofreció una aventura de primera con unos personajes carismáticos y diversión de primera categoría.

En la secuela, que no llega a España hasta el próximo 3 de agosto, se pierde el factor novedad pero la idea de centrar la atención en Elastigirl funciona muy bien, las andanzas de Mr. Increíble como ama de casa son muy graciosas y hay un puñado de escenas inolvidables. Sí que se queda por debajo de la primera, pero sigue mereciendo mucho la pena.

Crítica de 'Los Increíbles' en Espinof Crítica de 'Los Increíbles 2' en Espinof

'Megamind'

Dirección: Tom McGrath

Técnicamente sería más una cinta sobre supervillanos que superhéroes, pero también se ofrece una simpática visión de los segundos a través de una parodia que funciona mejor durante su primer acto que a medida que avanza la trama. Ahí ya empiezan a aparecer ciertos tópicos a la hora de aprovechar los curiosos escenarios y personajes que plantea, pero siempre conserva el suficiente ingenio para que el espectador disfrute con su visionado.

Crítica en Espinof

'Power Rangers'

Dirección: Dean Israelite

Reparto: Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Ludi Lin, Becky G., Elizabeth Banks, Bryan Cranston, Bill Hader, Matt Shively, Cody Kearsley, David Denman, Robert Moloney, Anjali Jay, Sarah Grey, Morgan Taylor Campbell, Caroline Cave

El reboot de estos peculiares personajes fue una grata sorpresa que superó con holgura sus predecentes cinematográficos. Lo hizo tomándose la molestia de presentarnos a sus protagonistas y que nos interesásemos más de lo esperado por sus aventuras, las cuales alcanzan su techo en un colofón final quizá un pelín sobrecargado.

Crítica en Espinof

'Robocop'

Dirección: Paul Verhoeven

Reparto: Peter Weller, Nancy Allen, Kurtwood Smith, Miguel Ferrer, Ronny Cox, Dan O'Herlihy, Robert DoQui, Paul McCrane, Ray Wise, Jesse D. Goins, Felton Perry, Del Zamora

Una cinta con un tratamiento de la violencia inimaginable en una gran producción de Hollywood en la actualidad en la que Paul Verhoeven abordaba sin miedo alguno todos los temas planteados –impagable los anuncios televisivos-. Todo ello sin olvidarse de la necesidad de ofrecer un relato entretenido al espectador y apoyándose en un reparto muy bien escogido. Peter Weller es y siempre será Robocop.

Crítica en Espinof

'Rocketeer'

Dirección: Joe Johnston

Reparto: Bill Campbell, Jennifer Connelly, Alan Arkin, Timothy Dalton, Paul Sorvino, Terry O'Quinn, Ed Lauter, James Handy, Tiny Ron, Jon Polito, Daniel O'Shea, Melora Hardin

El primer intento serio de Disney de conseguir su propia franquicia de superhéroes no funcionó tan bien como esperaban, por lo que la cosa nunca pasó de su primera entrega. Claramente derivada del éxito de Indiana Jones, 'Rocketeer' es una revisitación de los seriales de los años 30 y 40 con un tono tan agradable como ingenuo. Una aventura ligera un tanto intrascendente que necesitaba un mayor arrojo tanto en la dirección como, sobre todo, en el guion.

Crítica en Espinof

'Sky High'

Dirección: Mike Mitchell

Reparto: Kurt Russell, Kelly Preston, Michael Angarano, Danielle Panabaker, Lynda Carter, Bruce Campbell, Dave Foley, Mary Elizabeth Winstead, Kevin McDonald, Cloris Leachman, Steven Strait, Kelly Vitz, Nicholas Braun

Una muy reivindicable aproximación de Disney al cine de superhéroes desde una perspectiva más familiar. De hecho, si la hubiera visto siendo un chaval, probablemente se habría convertido en mi película favorita por aquel entonces, ya que tiene todas las virtudes para conseguirlo. Sin embargo, como adulto también es una propuesta muy disfrutable porque está todo abordado con respeto e ingenio y cuenta además con un reparto de lo más implicado.

'Super'

Dirección: James Gunn

Reparto: Rainn Wilson, Ellen Page, Liv Tyler, Kevin Bacon, Gregg Henry, Michael Rooker, Andre Royo, Nathan Fillion, Sean Gunn, Stephen Blackehart, Don Mac, Linda Cardellini

La primera película de superhéroes de James Gunn antes de ocuparse de la franquicia de ‘Guardianes de la Galaxia’ estaba marcada por su tono gamberro para ofrecer una visión algo más realista de lo habitual a este tipo de personaje. Rainn Wilson encaja bien para el papel protagonista, pero es Ellen Page como su compinche la que lidera los mejores momentos de la cinta.

Crítica en Espinof

Ahora os paso la palabra a vosotros, ¿estáis de acuerdo con nuestra selección de las 18 mejores películas de superhéroes que no son de Marvel ni DC o echáis alguna en falta?

