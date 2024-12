'El Sueño producciones' es mejor que 'Del Revés 2'. El spin-off de Pixar se atreve a romper con su propia condición metiendo un caballo de Troya creativo en Disney+

Soy el primero en quejarse de la extraña necesidad que tiene el Hollywood actual de franquiciarlo todo. No importa si es 'Dune', 'Star Wars' o 'Salvados por la campana'. Todo puede tener una continuación tardía, un spin-off, una precuela, una manera de seguir sacando toda la leche a la vaca, y en la que la mayor parte de los encargos se sienten como exactamente eso: trabajos que no nacen del amor, hechos a todo correr y solo con la eficiencia como meta. Que sea lo suficientemente bueno como para que los fans sigan fichando en lo próximo que saquemos, pero sin pelear por su calidad real. Por suerte, siempre hay pequeños faros en el horizonte que nos recuerdan cómo deberían ser las cosas. Y, como no podía ser de otra manera, Pixar ha tenido que venir a mostrarnos el camino.

Vete a dormir, ya no pintas nada aquí

Voy directo: no me gustó 'Del Revés 2'. Me pareció que no innovaba lo suficiente, basaba todo su interés en un solo personaje y repetía continuamente situaciones de la primera parte, sin llegar a ser nunca ni tan buena ni tan divertida. Aunque sé que es una opinión controvertida, salí del cine pensando que era un ejemplo más de franquicia vaga que se había sentado a contemplar su propio éxito. Sin embargo, 'El Sueño Producciones' me ha sorprendido para bien driblando por donde nadie se lo esperaba, ofreciendo una historia única e introduciendo nuevos conceptos en el mundo de 'Del Revés' sin, por ello, renunciar a sus raíces.

En el peor de los casos, la serie de Disney+ te parecerá un agradable entremés de Pixar de solo cuatro episodios (que en total apenas suman 80 minutos). En el mejor, como es mi caso, estarás ante la mejor manera posible de ampliar el universo de las películas con conceptos absolutamente originales con los que se nota que en el estudio se lo han pasado pipa. La excusa en sí, la creación de los sueños que Riley tiene cada noche, ya es apasionante y da lugar a decenas de gags y personajes locos, pero es que además el formato utilizado -un mockumentary al estilo 'Paquita Salas'- les da una libertad absoluta no solo para fomentar la ametralladora de chistes, sino que también permite conocer mejor a los protagonistas.

Cierto es que Pixar cae una vez más en sus lugares comunes en los que muestra un mundo chalado e imaginativo y lo convierte en un trabajo con sus horarios, sus ascensos, sus méritos y sus miedos a ser despedidos, pero en 'El Sueño producciones' navega a su favor, con el retrato de una directora que tuvo grandes éxitos en la infancia de Riley pero claramente se ha quedado atrás, añorando su propio pasado glorioso, incapaz de aceptar la frescura de las nuevas generaciones. ¿Os suena de algo? En el fondo, esta serie podría leerse como una autocrítica de Pixar (o un misil directo a Disney, como un caballo de Troya bien escondido) en la que muestra que es tentador volver a aquello que funcionó haciendo un remake encubierto, y que probar cosas nuevas puede resultar cansado y arriesgado... pero al final merece la pena. Si te gusta el cine hablando del cine, no te la puedes perder.

Siestita y serie

'El Sueño producciones' se niega a ser un mero spin-off destinado a ser fondo de catálogo (tal y como lo está promocionando Disney, desde luego, no parece aspirar a mucho más), rebelándose contra su propia identidad con unos artificios visuales a la altura de cualquier película de Pixar y un guion que logra encontrar ese punto exacto entre el carisma y la emotividad. De hecho, sus puntos de unión con las películas originales, o sea, la aparición de Alegría y el resto de emociones, son las partes más forzadas, casi como cláusula obligatoria que firmaron para poder contar la historia que realmente querían.

Al final, estos cuatro episodios le permiten a Pixar hablar sobre la manera en la que ellos entienden el cine y la lucha constante entre la creatividad y la comercialidad. Pudiendo contar cualquier otra historia, el estudio ha decidido ir mucho más allá de lo que cualquiera esperaría de ellos, demostrando que siguen siendo capaces de dar mucho más que cualquier otro estudio metido en el marrón de tener que hacer desviaciones televisivas de sus éxitos cinematográficos. Y lo ha hecho con muchísimo humor, con guiños a los espectadores más cinéfilos (ese director de videoarte con la voz de Jemaine Clement) y un ritmo envidiable que consigue enamorarnos desde el primer minuto.

No tengo vergüenza en admitir que 'El Sueño producciones' me ha llegado a lugares que 'Del Revés 2' ni siquiera rozaba. Es visualmente poderosa e hilarante, sin que por ello deje de funcionar en el plano emocional. Aunque tiene algunos problemas, como un final excesivamente apresurado o una cierta hipocresía en su mensaje, no empañan un éxito absoluto de una Pixar que después de la algo fallida 'Monstruos a la obra' han conseguido dar en el clavo y demostrar que también son capaces de controlar el lenguaje televisivo.

Su próxima parada es la serie totalmente original 'En la victoria o en la derrota', dentro de un par de meses, y viendo lo que son capaces de hacer pondría toda mi atención en ella. Porque, cuando quieren y se desatan un poco del yugo de la secuelitis de Disney, siguen siendo ese amigo creativo repleto de ideas al que siempre te apetece volver a ver. Y todo ello contentando al mismo tiempo tanto a los jefes que exigen una repetición constante de los triunfos como a los empleados que quieren sumergirse en un nuevo proyecto y, ya de paso, a un público adormilado mecido entre franquicia y franquicia. 'El Sueño producciones' podría haber sido un producto vago para canibalizar el éxito de 'Del Revés 2', pero en su lugar ha decidido atreverse a ser algo completamente diferente. Y, si me permitís la boutade, bastante mejor.

