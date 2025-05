La película que más en tensión me ha puesto este año por fin se ha estrenado en streaming. Ya puedes disfrutar sufriendo de 'La semilla de la higuera sagrada'

Aunque todos los años la conversación sobre los Premios Óscar se centra casi en exclusiva en las nominadas a las categorías generales, las auténticas joyitas suelen estar escondidas en la de Mejor película internacional: entre las nominadas teníamos este año peliculones como 'Flow', 'La chica de la aguja' o 'La semilla de la higuera sagrada', la película de 2025 con la que peor lo he pasado y que podéis ver desde el 8 de mayo en Filmin y Movistar Plus+.

Las semillas de la revolución

Iman es un juez de instrucción que recibe un ascenso casi a la par que se desatan disturbios políticos en Teherán. Su situación se complica cuando desaparece la pistola que le han asignado en su trabajo y comienza a sospechar de su mujer e hijas, llegando a extremos que pondrán en peligro la relación con su familia.

'La semilla de la higuera sagrada' ('The Seed of the Sacred Fig', 'Dane-ye anjir-e ma'abed') es una coproducción entre Alemania, Irán y Francia; y está escrita y dirigida por Mohammad Rasoulof ('La vida de los demás'). Venía avalada por el pasado Festival de Cannes, donde ganó tres premios, incluido el especial del jurado, además de su nominación en los Oscars (el premio en su categoría al final se lo llevó 'Aún estoy aquí').

A los cines españoles no llegó hasta el 17 de enero y su paso fue más bien discreto (en estos momentos, figura en el puesto 74 en cuanto a recaudación en taquilla de todo lo exhibido en España en 2025). Una auténtica lástima, porque para mí es una de las películas más interesantes del año.

La cinta comienza explicando su título, que hace referencia al árbol de la higuera sagrada, cuyas semillas brotan a los pies de otro árbol y, conforme va creciendo, se propaga a su alrededor hasta que finalmente termina estrangulándolo. Un simbolismo que entenderemos mejor a lo largo de sus dos horas y 47 minutos de metraje que, sorprendentemente, no se me hicieron en absoluto pesadas.

El cineasta consigue plantear la tesis de su guion sin caer en la literalidad más absoluta: sí, tenemos los disturbios de todos esos jóvenes y mujeres que se manifiestan en contra de las restricciones de su gobierno como marco para la historia, pero la evolución de sus personajes es más sutil y metafórica, logrando un resultado mucho más interesante que si simplemente nos dieran toda la reflexión mascada.

La cinta parte del concepto de "lo privado es público" para extrapolar la debacle que se produce en el seno de esa familia. El guion expone la paradoja de ese padre, que "lo da todo por el bienestar familiar" y en teoría es una persona piadosa porque "siente reparos" a la hora de firmar una sentencia de muerte, pero luego se horroriza ante la idea de que sus hijas puedan querer pintarse las uñas.

Por su parte, esas hijas comienzan a darse cuenta de que esos disturbios son mucho más que simples noticias que ver como algo lejano desde sus televisores. La implicación de una amiga suya prende la mecha de la duda y todo lo que sucede después de que desaparezca la pistola de su padre no es más que la confirmación de que no eran tan libres como podrían haber pensado.

Otro personaje muy interesante es el de la madre, que sigue ciegamente la autoridad ejercida por su marido (lo que le han enseñado toda la vida que debe ser "una buena madre", vaya), pero su lealtad se fragmenta al verse comprometida la seguridad de sus hijas y cada vez se encuentra más acorralada respecto a qué es o no lo correcto.

A lo largo de su extenso metraje, el conflicto se va cociendo a fuego lento, logrando una evolución bastante orgánica desde ese punto de partida calmado (aunque siempre con esa crispación social de fondo), que va volviéndose cada vez más tenso, hasta que llega a su cénit cuando las cosas no pueden ir a más.

Se trata de un viaje angustioso también para el espectador, porque desde el principio sentimos que algo no va bien y cada vez nos ponemos un poco más en guardia, conforme la situación se va complicando. Rasoulof sabe cómo ir dosificando el relato, como si fuera apretando poco a poco las clavijas de una olla a presión hasta que todo salta por los aires.

'Las semillas de la higuera sagrada' es la película que peor me lo ha hecho pasar este año y, a su vez, uno de los estrenos más interesantes de 2025. No solo es un contundente relato sobre la situación social de Irán, sino que también habla de qué sucede cuando el ámbito familiar (privado) choca de frente con el político (público). Si os la perdisteis en cines, es el momento de recuperarla ahora que ha llegado a streaming.

