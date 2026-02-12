"Nunca entendí por qué no le gustó a la gente". Stephen King asegura que esta película es la adaptación más infravalorada de sus libros

La obra de Stephen King ha sido llevada al cine en multitud de ocasiones con suerte dispar. Algunos títulos han pasado a la historia del cine y son recordados con mucho cariño por el público, mientras que otros tampoco pasaría nada si fuesen borrados de la existencia. Sin embargo, el propio escritor cree que se fue muy injusto con una de ellas y considera que es la adaptación más infravalorada de su obra.

Stephen King defiende 'Cell'

La película que King valora mucho más que la mayoría es 'Cell'. Estrenada en 2016, cuenta la historia de cómo unas señales emitidas por los teléfonos móviles convierten a la mayoría de la humanidad en monstruos feroces y sedientos de sangre.

Basada en la novela homónima publicada 11 años antes, 'Cell' fue destrozada sin piedad por la crítica, logrando un paupérrimo 11% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. No le gustó prácticamente a nadie, algo que el propio King no se explica, tal y como él mismo confiesa en Yahoo:

Francamente, nunca entendí por qué no le gustó la gente, porque para mí era una película estupenda y excéntrica con algunas actuaciones realmente excéntricas y extrañas. John Cusack dando lo mejor de él, y Samuel L. Jackson está genial.

Por mi parte, recuerdo haber visto 'Cell' hace varios años y parecerme una película bastante floja. Sí es verdad que hay varias adaptaciones de King claramente inferiores, pero no se me ocurre ningún motivo real para reivindicarla. Que además Cusack tiene multitud de trabajos muy superiores...

Tampoco hay que olvidar que King también es la misma persona que dijo que prefería la miniserie basada en 'El Resplandor' lanzada en 1997 a la aclamada película de Stanley Kubrick protagonizada por Jack Nicholson, por lo que su fiabilidad en estos casos es un tanto discutible.

