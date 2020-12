'Apocalipsis' era "muy de blancos" y sigue prefiriendo 'El resplandor' de Mick Garris al de Kubrick: Stephen King repasa las adaptaciones televisivas de su obra

Una nueva adaptación de 'Apocalipsis' (The Stand, 1994) que se ha estrenado ya en CBS All Access e EE.UU, y llega a Starzplay el 3 de enero fue la excusa para que Stephen King hablara con The New York Times para valorar las mejores y peores adaptaciones de sus historias para la televisión. Dejando algunas perlas sobre lo que ve mejor y peor de cada una y confirmando, de nuevo, que sigue prefiriendo su propia versión de 'El replandor' a la de Kubrick.

El famoso autor de best-sellers ha escrito algunas de las novelas de terror más populares en la historia de la ficción americana, y muchas se han convertido en películas igualmente aclamadas y exitosas como 'Carrie' (1976), 'IT' (2017-2019) 'Cuenta conmigo' (Stand by Me, 1986) y 'Cadena Perpetua' (The Shawshank Redemption, 1994). Otras han tenido menos éxito, pero a menudo se olvida la importancia de sus trabajos para la pantalla pequeña, que si bien han tenido resultados mixtos, la mayor duración de las series, hacen que sean más fieles a varias de sus novelas más difíciles de trasladar a imágenes.

El escritor hizo una valoración de sus adaptaciones favoritas, y no tan favoritas, en las cuales ha tenido normalmente más mano, escribiendo varios de los guiones de las adaptaciones. "Lo grandioso de series a partir de novelas como 'It', es que puedes tomar las cosas con más fidelidad y expandirlas más".

It (1990)

Antes que las lujosas versiones de Warner, esta miniserie de ABC en dos partes adaptó la extensa novela de King de 1986 sobre un monstruo asesino de niños en un pequeño pueblo de Maine, muy recordada por la aterradora actuación de Tim Curry en el papel de Pennywise el Payaso.

"Me gustó mucho esa serie, y pensé que Tim Curry hizo un gran Pennywise. Asustó de veras a muchos niños en esa época. Una de las razones por las que las películas con Bill Skarsgard fueron un gran éxito tiene que ver con que los niños recordaban haberla visto en la televisión, así que fueron a verla".

Los Tommyknockers (The Tommyknockers, 1993)

Tras el éxito de 'It' se quiso repetir el bingo con otra adaptación televisiva de su novela de ciencia-ficción de 1987(que el mismo ha descrito como "un libro horrible".) sobre los efectos paranormales provocados por un OVNI enterrado entre los residentes de un pequeño pueblo.

"Jimmy Smits es un buen actor, pero como el poeta alcohólico Jim Gardener, tuvo que entonar un montón de líneas pretenciosas y portentosas. Y con poco más de tres horas, la miniserie debería haber sido mucho más larga. Además todo lucía un poco barato y tirando de cualquier manera, sentí que no captaron nada el sentido del libro."

'Apocalipsis' (The Stand, 1994)

'Los Tommyknockers' sería de lo peor de King en Tv, pero obtuvo altos índices de audiencia para ABC, con lo que la cadena accedió a dar luz verde a una ambiciosa adaptación de 'Apocalipsis' la epopeya de King de 1978 sobre los supervivientes de una enfermedad infecciosa que ha matado a más del 99 por ciento de la raza humana. Adaptada por el propio King y dirigida por su amigo y frecuente colaborador Mick Garris, el resultado es fiel y coherente; y el autor la compara con otras series dirigidas por una misma voz.

"Mick dirigía todo, y yo escribía todo, así que nunca hubo ningúna desigualdad en la forma en la que trabajamos, tenía un solo estilo en todo el camino. A Mick le encantaba el libro y se comprometió con la idea de que sólo debíamos ceñirnos al mismo, que es lo que hicimos. La ABC gastó mucho dinero en el proyecto".

The Langoliers (1995)

Una adaptación ya algo ovidada de King, también se componía de dos partes para la ABC, basada en una novela del libro de antología 'Las cuatro después de medianoche' de 1990. Tenía en el reparto a David Morse, Dean Stockwell y Bronson Pinchot como pasajeros de un vuelo comercial que viaja en el tiempo y termina varado en un aeropuerto de Bangor.

"Vinieron a Bangor para rodar esas escenas. Me gustó porque trajo dinero a la ciudad, y me gustó el guion. No puedo recordar si lo escribí o no. ¿Lo hice? (Ndt: fue Tom Holland, el director). Bueno, yo actuaba en élla, como un ejecutivo de negocios vacilón en una secuencia onírica en la pista de un aeropuerto".

El resplandor (The Shining, 1997)

King nunca ha escondido su preferencia por la versión televisiva de 'El resplandor' sobre la aclamada adaptación cinematográfica de su novela de 1977, después de todo, se basa en su guion, pero volvió a aclarar por enésima vez su opinión sobre la original, con la que se supone que había hecho las paces tras el estreno de 'Doctor Sueño' (Doctor Sleep, 2019).

"Digámoslo así. No me gusta la película. Nunca lo ha hecho. La Admiro y a Kubrick como director, que es algo que a veces se pierde en el revuelto de opinión, cuando la gente que ama la película me critica. Amo a Kubrick como director, pero sentí que no tenía las agallas para hacer esto en particular. No me gusta el arco de Jack Nicholson como Jack Torrance, porque no es realmente un arco, es una línea plana. Está loco desde el inicio".

"Steven Weber sabía lo que se suponía que debía hacer: Se suponía que debía expresar el amor por su familia, y que el hotel abruma gradualmente su sentido moral y ese amor. Rebecca De Mornay interpreta a Wendy Torrance tal y como está en el libro, es por lo que me gusta realmente esta miniserie, tengo que volver a ponérmela algún día".

La tormenta del siglo (Storm of the Century, 1999)

'La tormenta del siglo' no es una adaptación, sino una mini-serie original que King escribió específicamente para la NBC. Colm Feore hizo el papel de Andre Linoge, un nefasto demonio que aterroriza un pequeño pueblo de la isla de Maine en medio de una brutal ventisca.

"Esta es mi favorita absoluto de todas. Me encantó Colm Feore como Linoge, y me encantó la historia. La filmaron en el puerto del suroeste de Maine en invierno y con la nieve, así que tienes la sensación de estar en esa impresionante ventisca con la gente atrapada en ella. Hicieron un trabajo estupendo".

Rose Red (2002)

Stephen King también escribió 'Rose Red' directamente para la televisión, mientras se recuperaba de su casi fatal accidente de carretera en el pleno cambio de milenio. Su intención era enmendar la mala adaptación de 'La maldición de Hill House' que fue 'The Haunting' (1999).

"Me dolía mucho, pero pensé que me encantaría hacer un homenaje a Shirley Jackson. El resultado fue una miniserie de fantasmas con el espíritu de Hill House pero la producción tuvo problemas, incluyendo la muerte del actor David Dukes, y al final, no quedé encantado con la forma en la que resultó. No tuvo el impacto que tuvo 'La tormenta del siglo'. Parte de las interpretaciones fueron un poco... bueno, tal vez fue el guion"

La cúpula (Under the Dome, 2013-2015)

La novela de King de 2009, tenía una premisa irresistible: un pequeño pueblo está inexplicablemente atrapado dentro de una cúpula gigante e impenetrable. La adaptación de la serie de la CBS, que protagonizó Dean Norris decomo el concejal James (Big Jim) Rennie, tuvo un comienzo prometedor pero no acabó de convencer al escritor.

"Los primeros episodios fueron geniales. Pero lo que pasó es que la CBS quería básicamente puré de patata, nada demasiado desafiante, algo para llenar algunas horas. A medida que la serie avanzaba, descarriló y finalmente descendió a la completa mediocridad. Fue algo triste, pero no me molestó. Dejé de verla después de un tiempo porque no me importaba."

Mr. Mercedes (2017-2020)

Una adaptación interesante de la serie de novelas policiales de King sobre un detective retirado del Medio Oeste burlado por un asesino en serie que no pudo atrapar durante su carrera. La serie no es tan conocida como algunas de las otras adaptaciones televisivas del autor por estar emitida en una cadena muy pequeña.

“Fue como si hubiéramos llevado un espectáculo de estadio a una cafetería. Me gustó mucho, pero nadie la vio. Ahora se están transmitiendo en su plataforma Peacock gracias a Dios, por fin la gente la está viendo ahora".

Castle Rock (2018-2019)

'Castle Rock' de Hulu se diferenció de otras series de King en que realmente no es una adaptación propiamente dicha de ninguna de sus historias, sino una especie de crossover de sus personajes, temas y escenarios.

"J.J. Abrams se acercó a mí y me dijo que quería usar la ciudad ficticia de Castle Rock como un área de montaje para llevar algunos de mis personajes y (podría sonar grandilocuente llamarlo así) la mitología. Las personas involucradas eran grandes fans de los libros, y me gustó mucho lo que hicieron. En la segunda temporada, realmente cogieron el tono, me hubiera gustado verla continuar y crecer un poco."

The Stand (2020)

La nueva adaptación de 'Apocalipsis' en CBS All Access es muy esperada, e incluso King no ha visto todavía el proyecto terminado. También contribuyó con un nuevo final, que no ha revelado. Sin embargo, tiene una opinión rotunda sobre el nuevo casting y la diversidad.