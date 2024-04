"Un movimiento empresarial estúpido". La estrella de 'El joven Sheldon' que no se explica la cancelación de la serie

Cuando empezó nadie daba un duro por 'El joven Sheldon'. Y sin embargo aquí estamos, 7 temporadas y 136 episodios después, hablando de su episodio final, que se emitirá en Estados Unidos el 16 de mayo. Lo cierto es que, aunque casi siempre se ha mantenido entre los diez programas más vistos, la audiencia ha bajado como toda la de la televisión tradicional, de los 16 millones de espectadores de su primera temporada a los apenas 9 de la anteúltima. Y CBS ha decidido cortar el grifo por sorpresa.

Sheldon tengo dicho

Lo cierto es que el anuncio del final ha sido una absoluta sorpresa, porque los actores estaban dispuestos a seguir adelante, la audiencia acompañaba (en porcentaje más que en número) y la crítica lleva años advirtiendo de que realmente, y contra lo que pueda parecer por su condición de spin-off oportunista, es realmente buena. Y Annie Potts, una de sus protagonistas, no da crédito.

"Ha sido especialmente duro porque no estaba preparada en absoluto. Estaba en shock. Quiero decir, es la serie número 1 en televisión tradicional, el número 1 en Netflix. Somos, creo, todo lo que la gente ve en TikTok aparte de un par de recetas para pasta. Parece un movimiento empresarial estúpido. Perdóname, pero no sé. Si una serie está empezando a ir mal o tiene falta de historias o algo así, lo vas notando. Fuimos totalmente emboscados. Yo lo fui, al menos."

Aunque no es cierto que sea la serie número 1 en la televisión tradicional, el año pasado solo fue superada por 'Yellowstone', 'NCIS' y 'FBI'. Tampoco en Netflix, pero aguantó 6 semanas en el top 10 general (y 10 en el de Estados Unidos), algo reservado a unos pocos.

En todo caso, siendo una serie barata en la que no ha habido ningún escándalo, sigue siendo rarísimo que hayan querido cortar el grifo mientras, por otro lado, ya se habla del siguiente spin-off de 'The Big Bang Theory'. Movimiento estúpido o no, lo cierto es que, como poco, es tan extraño que ni el doctor Cooper podría solucionar la incógnita.

