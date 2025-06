La temporada 2 de 'Ranma 1/2' ya tiene fecha de estreno en Netflix. El anime remake regresa este mismo año y promete ser el soplo de aire fresco que MAPPA necesitaba

El remake de 'Ranma 1/2' de MAPPA fue una de las sorpresas inesperadas del año pasado, pero que consiguió salir muy bien al paso dejándonos una temporada bien maja que comenzaba a adaptar el manga de Rumiko Takahashi de una manera más fiel. El anuncio de que había más capítulos en marcha no se hizo demasiado de rogar, y ahora sabemos que la segunda temporada de 'Ranma 1/2' arranca en unos meses.

Sin prisa pero sin pausa

Después de medio año de silencio, desde MAPPA y Netflix han desvelado un nuevo tráiler de 'Ranma 1/2' que tiene muy buena pinta. Más peleas, más rivales tanto para Ranma como para Akane y más malentendidos. Vamos, todo lo que le podemos pedir al anime, y conservando el estilo visual tan acertado que se marcó la primera temporada.

Con este nuevo tráiler, desde Netflix también han confirmado que la segunda temporada del remake arrancará en octubre de 2025, con la temporada de anime de otoño. Al igual que con la primera temporada, podemos esperar un capítulo nuevo cada semana en la plataforma (y habrá que ver si en Netflix siguen apostando por el simuldub, que nos dejó un doblaje maravilloso para la primera tanda de capítulos).

El que la segunda temporada se estrene tan solo un año después de la primera es una noticia buenísima. Ya no solo para los fans de Ranma y Akane (entre los que me incluyo), sino también para MAPPA en sí. El estudio llevaba un ritmo tremendo en los últimos años mientras equilibraba series de un nivel de animación altísimo como 'Jujutsu Kaisen', 'Chainsaw Man' y el final de 'Shingeki no Kyojin'.

Las acusaciones de explotación laboral para mantener unos calendarios de producción loquísimos y la calidad de estos animes le llovieron por doquier a MAPPA. Y parece que han aprendido de sus errores con series como 'Ranma 1/2' y 'Zenshu', que consiguen salir muy resultonas y encantadoras sin necesitar ser una barbaridad visual.

Creo que una serie como 'Ranma 1/2' es justo lo que MAPPA necesitaba para permitirse parar y bajar el ritmo entre los chorrocientos animes de acción explosiva que venían acumulando sin tregua desde hace unos años. Ya tienen un fandom fiel, y si se lo siguen tomando sin prisa pero sin pausa tienen un anime con mucho potencial para muchos años.

