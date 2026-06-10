Tras pasar por Cannes, el live action de 'Look Back' desvela su primer tráiler. Koreeda apunta a partirnos el corazón con este drama del autor de 'Chainsaw Man'

El pasado Festival de Cannes vino cargado de cine japonés, tanto de anime como de acción real. Fue la oportunidad perfecta para que Hirokazu Koreeda volviera al ruedo con fuerzas renovadas, porque este año regresa con dos películas: 'Sheep in the Box', un drama de ciencia ficción, y por otro lado su propia versión de 'Look Back' de Tatsuki Fujimoto.

Nos vamos acercando

'Look Back' ya tuvo en 2024 una maravillosa a adaptación a anime que se puede ver en Amazon Prime Video. Pero tras leer el manga de Fujimoto, Koreeda no quería dejar pasar la oportunidad de traer a la vida esta historia en otro medio y ha estado trabajando en su versión en el último año.

Desde GKIDS, quienes distribuirán la película en Estados Unidos y otros territorios, se han encargado de desvelar un primer tráiler subtitulado, y 'Look Back' apunta a ser una adaptación cargada de sensibilidad y que nos va a partir el alma en dos. Poco a poco vamos teniendo más detalles sobre la película, y ahora sabemos que Deguchi Natsuki interpretará a Fujino de adulta y Furi Nanase a su versión de niña, mientras que Makita Aju será la Kyomoto adulta y Okada Rokka será Kyomoto de niña.

Por ahora 'Look Back' sigue pendiente de fecha de estreno, aunque sabemos que se dejará ver en Japón a lo largo de 2026 y empezará a tener su estreno internacional este mismo año. Veremos si llega a los cines de España o, al menos, podemos contar con que alguna plataforma de streaming la fiche, porque la 'Look Back' de Koreeda promete ser una preciosidad y sería una pena que caiga en el olvido.

'Look Back' es una historia corta autoconclusiva de Fujimoto, el autor de 'Chainsaw Man'. Aunque en este caso cambió completamente de escenario para centrarse en Fujimo y Kyomoto, dos niñas que se hacen amigas gracias a su pasión por el manga y empiezan a crear historias juntas.

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