Charlize Theron, actriz de 'La Odisea', sobre sus inicios: "Mi vida entera estaba en una maleta, pero sabía que había un mundo que quería ver"

Antes de convertirse en una de las actrices más cotizadas de Hollywood, capaz de colarse en superproducciones como 'Mad Max: Furia en la carretera' de George Miller o, más recientemente, 'La Odisea' de Christopher Nolan, Charlize Theron fue una joven sudafricana que llegó a Los Ángeles casi con lo puesto y pecando de inocente. Estaba tan verde que, al ver que su billete decía "Los Ángeles", pensó que se había equivocado de ciudad porque ella quería ir a Hollywood. Pero tenía un sueño, y lo iba a cumplir.

En una entrevista con Oprah Winfrey publicada hace ya varios años, la estrella recordó con humor y crudeza esos primeros meses tratando de labrarse un futuro en la meca del cine. Para pagar el alquiler trabajó como camarera, y luego se apuntó a una agencia de modelos, aceptando encargos que otras rechazaban por lo poco favorecedores que eran, que le permitió aguantar hasta conseguir su primer papel en el cine: 'Los chicos del maíz 3'. Pero, insistimos, no ahorraba. Solo subsistía a la espera de su oportunidad: "Toda mi vida estaba en una sola maleta. Una de tela rota que tuve que arreglar con horquillas. Mi única alternativa era volver a casa, pero en aquel momento no había futuro para mí. No había terminado la secundaria ni había ido a la universidad", añadió.

"Entonces, un día en un banco, me llegó la oportunidad. Quise cobrar mi último cheque de un trabajo de modelo en Nueva York, pero como era de otro estado, No me lo aceptaba... y yo necesitaba ese dinero. Así que me puse a suplicarle a la cajera que me ayudara (...) y un caballero se acercó e intentó ayudarme. (...) No hay nada más poderoso que una mujer vulnerable. Eso lo sabía. Lo que no sabía era que le estaba haciendo una audición a un tipo que terminaría siendo mi representante. Al salir, el hombre que me había ayudado me dio su tarjeta. [Era John Crosby, que representaba a John Hurt y a Rene Russo]. Me dijo: 'Si te interesa, te represento'". Theron

"Estaría equivocada si dijera que no existe eso de estar en el lugar y momento adecuados... la suerte. Si no hubiera conocido a John, no sé qué habría hecho después. No tenía ni idea de cómo conseguir un representante. Si no hubiese estado en el banco ese día, sinceramente no creo que estuviera aquí ahora mismo. Hay muchísimos actores con talento que nunca tienen esa oportunidad", añadió. El resto es historia. Poco a poco se fue labrando una carrera que le ha llevado, como decíamos, a ser uno de los rostros del gran estreno del año. Y está claro que pronto la seguiremos viendo en los cines.

'La Odisea' está a punto de superar los 700 millones de dólares en taquilla, y todo indica que seguirá creciendo incluso con el mastodóntico estreno que supone 'Spider-Man: A Brand New Day'. Mientras tanto, ¿has visto 'Los chicos del maíz III: La cosecha urbana'? Actualmente no está disponible en streaming, pero desde luego tengo curiosidad.

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