Tom Holland desvela que tienen un plan para pasar el relevo como Spider-Man a otro actor: "Tengo una visión clara de cómo se va a producir"

Se veía venir: 'Spider-Man: Brand New Day' está siendo un auténtico bombazo comercial que ha llegado a destronar a la mismísima 'Vengadores: Endgame' con la friolera de 72 millones de dólares recaudados la venta de entradas previa a su estreno en Estados Unidos. De igual modo que se ve venir que la era de Tom Holland como el trepamuros marvelita está cada vez más próxima a su fin —aunque seguramente le quede alguna que otra bala en la recámara—.

Cediendo el testigo

Durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, el británico ha asegurado que, desde que finalizó la producción de 'Spider-Man: No Way Home', tanto él como Marvel Studios tienen un plan claro y conciso para que el relevo generacional sea lo más orgánico y emocionante posible.

Hay todo un plan en el que llevamos trabajando, diría yo, desde que terminamos Spider-Man: No Way Home. Está todo definido. Seguro que habrá cambios, pero tengo una visión muy clara de cómo se va a producir el relevo, y creo que es muy emocionante. Sé que me emociono mucho cuando tenemos estas reuniones y hablamos de ello. Pero eso es lo que más me apetece hacer con este personaje, sin duda alguna.

Anteriormente, charlando con Empire, Holland también manifestó su entusiasmo y su buena predisposición para hacer las veces de mentor del próximo o la próxima intérprete que se calce la máscara y el lanzatelarañas del superhéroe, haciendo mención a un Robert Downey Jr. que hizo mucho más sencillo su desembarco en el MCU.

Sea quien sea el próximo —ya sea Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Woman o algo por el estilo—, me encantaría formar parte de la creación del próximo capítulo. No sé cómo será exactamente, pero si pudiera hacer lo que Downey hizo por mí, me sentiría muy satisfecho al marcharme balanceándome hacia la puesta de sol.

Por supuesto, es muy pronto para empezar a lanzar nombres sobre la mesa y especular sobre quién será el siguiente Spider-Man, pero el bueno de Tom ya dejó caer hablando con Esquire que tiene un favorito: Owen Cooper, el protagonista de la fantástica 'Adolescencia'.

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