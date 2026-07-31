Akira Toriyama se inspiró en los especuladores inmobiliarios de Japón para crear a uno de los mayores villanos de 'Dragon Ball'

Por la saga de 'Dragon Ball' ha pasado un carnaval larguísimo de villanos de todo tipo, pero sin duda uno de los mejores que nos ha dado el manganime es Freezer. El gran villano de la serie lleva décadas dando por saco a Goku y sus amigos, volviendo siempre con formas mejoradas, todavía más poderosas y terroríficas... Aunque la inspiración real del personaje tampoco se queda muy atrás.

La pesadillesca inspiración real tras Freezer

El creador de 'Dragon Ball', Akira Toriyama, habló varias veces sobre sus inspiraciones para crear a Freezer, desde las pesadillas que tenía de niño hasta los colores de las tarjetas de crédito. Pero la más inesperada eran los especuladores inmobiliarios de Japón.

Freezer

Y tiene bastante sentido si vemos a qué se dedica Freezer. Conquista planetas sin importar qué civilización o quiénes vivan allí, muchas veces se carga a los locales para convertir el planeta en un lugar más "atractivo" y "rentable"... Y luego los revende al mejor postor. Gentrificación extrema, pero en modo galáctico.

El malvado Freezer apareció por primera vez en el manga de 'Dragon Ball' allá por 1989, en una época en la que Japón estaba pasando por una crisis económica y la especulación más salvaje estaba a la orden del día.

En medio de una burbuja inmobiliaria con especuladores inflando los precios de la vivienda, Akira Toriyama incluso llegó a referirse a ellos como "la peor clase de gente", y los usó de inspiración definitiva para Freezer y su negocio de venta de planetas.

Así que si vives en un planeta cualquiera de 'Dragon Ball', o estás de alquiler, parece que Toriyama creó la pesadilla definitiva para los adultos que leían su manga: quedarte sin casa porque algún villano quiere sacar tajada.

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