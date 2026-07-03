Akira Toriyama, sobre el desastre de 'Dragonball Evolution': "Propuse cambios, pero tenían una extraña confianza y no me hicieron caso"

Hay una serie de películas que tienen la fama de ser un completo desastre. Uno de los ejemplos más famosos de ello lo encontramos en 'Dragonball Evolution', adaptación en imagen real del famoso manga de Akira Toriyama de la que todo el mundo reniega -hasta su guionista Ben Ramsey la calificó como "pura basura"-, pero no tendría que haber sido así.

El propio Toriyama comenta en una entrevista concedida a Asahi Shimbun Digital que vio venir el problema: "El guion tenía una comprensión demasiado limitada del mundo y sus características, y para colmo, tenía un contenido convencional que no me resultaba interesante". El problema vino cuando se ofreció a prestar su ayuda y el resultado fue que pasaron complemente de él.

"Les advertí y propuse cambios; pero a pesar de ello, tenían una extraña confianza y no me hicieron caso. El resultado final fue una película que no podría considerar una verdadera adaptación 'Dragon Ball' que cumpliera con mis expectativas", continúa Toriyama, dejando así totalmente claro que los responsables de 'Dragonball Evolution' se creían intocables y el resultado fue el que fue.

Toriyama no dudó en volver a criticar de forma clara la película tiempo después, pues en su momento se mostró escéptico hacia 'Dragon Ball Z: La batalla de los dioses', pero cambió de idea tras verla e hizo el siguiente comentario: "Aunque pensaba: "Probablemente no valga la pena", fue muy diferente de cierta película de acción real de otro país, que sí que fue mala".

Lo curioso es cómo contrasta todo eso con el entusiasmo inicial que tuvo hacia 'Dragonball Evolution' antes de verla, pues lanzó este mensaje previo mostrando su apoyo al proyecto:

El director, todo el reparto y el equipo técnico en el set son de altísimo nivel. Tal vez sea correcto, tanto para mí como para todos los fans, apreciar esto como un "nuevo Dragon Ball" en una dimensión aparte. ¡Con la potencia necesaria en el set, tal vez incluso se haya convertido en una gran obra maestra! ¡La espero con muchísimas ganas!

Obviamente, la decepción fue mayúscula también para Toriyama. Pero al menos salió algo bueno de ahí, pues tal fue el desastre que el autor decidió volver a implicarse en nuevas historias de 'Dragon Ball', permitiendo así que la franquicia llegase a nuevas generaciones.

Si pese a todo tenéis curiosidad por 'Dragonball Evolution', la tenéis disponible en streaming dentro del catálogo de Disney+.

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