Zack Snyder promete un thriller cargado de intensidad y violencia en el tráiler de su nueva película, pero la pinta no parece para tirar cohetes

Si dejamos a un lado el disgusto que nos llevamos hace cosa de tres meses, cuando la gente de StudioCanal confirmó que el remake de la eterna '1997: Rescate en Nueva York' de John Carpenter sería una realidad y correría a su cargo, llevábamos una buena temporada sin tener noticias de Zack Snyder. Pues bien, el apagón informativo se ha terminado gracias al propio cineasta, que ha compartido en su cuenta de Instagram el primer adelanto de su nueva película.

La última toma de contacto que habíamos tenido con 'The Last Photograph' —así se titula el largometraje— hasta la fecha fue pasado 30 de diciembre, cuando Snyder publicó unas primeras instantáneas de la cinta. Ahora, al fin hemos podido ver imágenes en movimiento de un filme rodado al más puro estilo guerrilla en el Amazonas.

El Snyder comedido

El breve aperitivo deja claras unas cuantas cosas: que parece haber fusilado cierta escena de 'Apocalypse Now', que la violencia va a estar a la orden del día, que el tono volverá a ser el dark and gritty digno de meme al que nos tiene acostumbrados y que el bueno de Zack debería volver a delegar y contratar a un director de fotografía, porque hay que reconocer que no es lo suyo —basta ya de lentes abiertas a 0.8, por favor—.

Independientemente de todo esto, y de un plano con lo que parece ser un efecto de sangre digital bastante regulero, 'The Last Photograph', un proyecto que Snyder lleva intentando levantar desde 2011, contará con una banda sonora firmada por el mismísimo Hans Zimmer, que vestirá una historia escrita por el guionista de '300' y 'Rebel Moon' Kurt Johnstad. Su sinopsis reza tal que así.

[The Last Photograph] narra la historia de un exagente de la DEA que se adentra en los Andes para rescatar a la sobrina y al sobrino secuestrados de su hermano, un diplomático asesinado.

Con la ayuda de un fotógrafo de guerra, un drogadicto acabado que es la única persona que ha visto el rostro de los secuestradores, está decidido a encontrar a los niños y descubrir la verdad, pero pronto se da cuenta de que también debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado.

Su viaje hacia lo desconocido los aleja cada vez más de la civilización, poniendo en duda todo aquello en lo que creen, al tiempo que va difuminando poco a poco la distinción entre lo real y lo surrealista.

Por el momento no contamos con una fecha de estreno sobre la mesa para 'The Last Photograph', pero lo que sí se nos ha prometido es un tráiler en condiciones que llegará "próximamente" según ha asegurado su director. Veremos qué termina saliendo de aquí.

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