Ha fallecido Hayden Panettiere, pero siempre la recordaremos por dos series y una película que la volvieron una estrella

Por causas que todavía se desconocen a la hora de redactar esta pieza, y de una manera que nos ha cogido desprevenidos a todos, se anunció la muerte a los 36 años de la actriz Hayden Panettiere. Una popular y querida estrella dentro del cine y la televisión que se va justo cuando quedaba la sensación de que todavía quedaban cosas grandes por llegar.

Una sensación sostenida en el clamor y culto de varias de sus obras previas, donde se destacó como una estrella juvenil y fue presentando tablas para ser una actriz madura notable. Estas dos series y esta película, que se pueden encontrar en plataformas de streaming, son la parte más potente de un legado corto pero destacado que ahora nos deja.

‘Heroes’ (2006-2010)

Creada por: Tim Kring. Reparto: Milo Ventimiglia, Hayden Panettiere, Jack Coleman, Masi Oka, Adrian Pasdar.

Al margen de sus aventuras juveniles en Disney, el verdadero clamor de muchos aficionados le llegó a Panettiere a través de este pequeño fenómeno de culto en el género superheroico. Irregular hasta extremos exasperantes para muchos, pero un reparto tan estupendo como este fue aliciente suficiente para guardarle un cariño que todavía dura.

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‘Scream 4’ (2011)

Dirección: Wes Craven. Reparto: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Emma Roberts, Hayden Panettiere.

No hay mucho amor repartido para esta cuarta estrega de la mítica franquicia de terror, incluso siendo la última que dirigió Wes Craven. Tenía sus claras virtudes y buen comentario sobre el reboot de las sagas, pero ante todo dejó a Hayden Panettiere como intérprete más querida que no hubo duda de recuperar y homenajear en futuras entregas.

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‘Nashville’ (2012-2018)

Creada por: Callie Khouri. Reparto: Connie Britton, Hayden Panettiere, Clare Bowen, Powers Boothe, Eric Close.

Exagerada y culebronesca como ella sola, pero bien cargada como una balada country de estadio, ‘Nashville’ terminó de colocarla en una órbita estelar. El papel se prestaba a ello, como nueva estrella en choque contra la trayectoria de alguien consolidado como Connie Britton, con la que formaba una dupla eléctrica.

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