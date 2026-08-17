HOY SE HABLA DE
Ha fallecido Hayden Panettiere, pero siempre la recordaremos por dos series y una película que la volvieron una estrella

Ha fallecido Hayden Panettiere, pero siempre la recordaremos por dos series y una película que la volvieron una estrella

Una obra de culto, un fenómeno musical y una secuela de terror donde brilló con luz propia

2 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
Hayden Panettiere Nashville
pedro-gallego

Pedro Gallego

Editor
pedro-gallego

Pedro Gallego

Editor
twitter
2191 publicaciones de Pedro Gallego

Por causas que todavía se desconocen a la hora de redactar esta pieza, y de una manera que nos ha cogido desprevenidos a todos, se anunció la muerte a los 36 años de la actriz Hayden Panettiere. Una popular y querida estrella dentro del cine y la televisión que se va justo cuando quedaba la sensación de que todavía quedaban cosas grandes por llegar.

Una sensación sostenida en el clamor y culto de varias de sus obras previas, donde se destacó como una estrella juvenil y fue presentando tablas para ser una actriz madura notable. Estas dos series y esta película, que se pueden encontrar en plataformas de streaming, son la parte más potente de un legado corto pero destacado que ahora nos deja.

‘Heroes’ (2006-2010)

Heroes 2006 Hayden Panettiere

Creada por: Tim Kring. Reparto: Milo Ventimiglia, Hayden Panettiere, Jack Coleman, Masi Oka, Adrian Pasdar.

Al margen de sus aventuras juveniles en Disney, el verdadero clamor de muchos aficionados le llegó a Panettiere a través de este pequeño fenómeno de culto en el género superheroico. Irregular hasta extremos exasperantes para muchos, pero un reparto tan estupendo como este fue aliciente suficiente para guardarle un cariño que todavía dura.

Cómo "Salva a la porrista, salva el mundo" y Hayden Panettiere ayudaron a dar forma a la afición por las series en los 2000
En Espinof
Cómo "Salva a la porrista, salva el mundo" y Hayden Panettiere ayudaron a dar forma a la afición por las series en los 2000

La crítica en Espinof | Ver en Netflix y en SkyShowtime

‘Scream 4’ (2011)

Scream 4 2011 Hayden Panettiere Emma Roberts

Dirección: Wes Craven. Reparto: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Emma Roberts, Hayden Panettiere.

No hay mucho amor repartido para esta cuarta estrega de la mítica franquicia de terror, incluso siendo la última que dirigió Wes Craven. Tenía sus claras virtudes y buen comentario sobre el reboot de las sagas, pero ante todo dejó a Hayden Panettiere como intérprete más querida que no hubo duda de recuperar y homenajear en futuras entregas.

La crítica en Espinof | Ver en Amazon Prime Video, en Filmin, en FlixOlé y en Movistar Plus

‘Nashville’ (2012-2018)

Nashville 2012 Hayden Panettiere

Creada por: Callie Khouri. Reparto: Connie Britton, Hayden Panettiere, Clare Bowen, Powers Boothe, Eric Close.

Exagerada y culebronesca como ella sola, pero bien cargada como una balada country de estadio, ‘Nashville’ terminó de colocarla en una órbita estelar. El papel se prestaba a ello, como nueva estrella en choque contra la trayectoria de alguien consolidado como Connie Britton, con la que formaba una dupla eléctrica.

Las 30 mejores películas sobre el mundo de la música: joyas del cine que retratan a la industria musical
En Espinof
Las 30 mejores películas sobre el mundo de la música: joyas del cine que retratan a la industria musical

La crítica en Espinof | Ver en Lionsgate+

En Espinof | Las mejores series de 2026

En Espinof | Las mejores películas de 2026

Temas

Ver 2 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios