José Balmaceda, padre de Pedro Pascal: "No he visto ningún gesto que me diga que se está comportando de una manera diferente"

Pedro Pascal lleva años siendo uno de los actores más solicitados de Hollywood. Lejos quedan los tiempos en los que solamente logró salir adelante gracias a la ayuda de Sarah Paulson, pues lleva años trabajando de forma incansable y en proyectos de perfil alto. Obviamente, no siempre fue así, tal y como recuerda su padre, el médico José Balmaceda, quien en 2017 tuvo una breve experiencia en el cine participando en la película 'Los Perros'.

"Me acuerdo de sus etapas duras, saliendo de la universidad"

Balmaceda explica en LUN que "todo lo que le está pasando se lo merece enormemente. Me acuerdo de sus etapas duras, saliendo de la universidad, cuando él empezó a hacer audiciones para tener pegas. Tenía muchos vaivenes eso, era mucho casi, casi. Todos le decían que les gustaba como actuaba, pero que era muy moreno o muy rubio para los papeles. Esa etapa duró como 10 o 12 años".

Eso si, este ginecólogo de 78 años especialista en fertilidad tiene muy claro que la fama no ha cambiado para nada a su hijo: "Se está comportando como una persona súper madura, sigue manteniendo los pies en la tierra, es muy amigo de sus amigos, muy familiero. No he visto ningún gesto que me diga que Pedro se está comportando de una manera diferente. La forma de vida que tiene es la misma, de hecho, no se ha comprado ninguna casa ostentosa ni gigantesca. Sigue en la misma casa. Vive en Los Angeles Venice Beach, que es un barrio sencillo, sin aspavientos".

Además, Balmaceda aclara que "su amor por Chile es una traducción del cariño que nosotros le teníamos al país", pero también reconoce que el uso de según qué expresiones por parte del actor es algo culpa suya: "Esa es influencia del papá, que es bastante garabatero".

Además, Balmaceda no tiene problemas a la hora de mojarse por el papel interpretado por su hijo que le dejó una mayor impresión: "A Pedro le gusta Star Wars y ese show es para gente joven. Yo lo veo como un western para públicos jóvenes y en ese caso Pedro sería Clint Eastwood. Él está muy bien en su rol, pero si tuviera que elegir me quedo con su actuación de Juego de Tronos, fue magnífica".

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