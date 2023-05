Cuando Pedro Pascal no tenía dinero ni para comer y Sarah Paulson tuvo que ayudarle: "Morí un par de veces"

En Hollywood también existen las grandes amistades, como la de Sarah Paulson y Pedro Pascal. La actriz recuerda cómo ayudó a Pascal cuando él estaba pasando por un mal momento en su carrera.

Amistad hollywoodiense

Hoy en día, todos conocemos a Pedro Pascal por éxitos como 'The last of us', 'Juego de tronos' o 'The Mandalorian' pero no siempre fue así. El actor pasó por varios malos momentos en su carrera, por suerte, tuvo a su lado a su buena amiga Sarah Paulson para echarle una mano.

Ambos se conocieron en la Tisch School Of The Arts de Nueva York en 1993, década en la que comenzarían sus pinitos en el audiovisual con breves papeles, como el de Paulson en 'Ley y orden' o el de Pascal en 'Buffy, Cazavampiros'.

La estrella de 'American Horror Story' y 'Ratched' recordó cómo, en sus inicios, ayudó a su amigo cediéndole el dinero de sus dietas para que pudiera comer:

Él ya ha hablado de esto públicamente, pero en varias ocasiones le di las dietas de uno de los trabajos en los que estaba para que tuviera dinero para comer.

Pascal comentó cómo fue esa época de su vida, en la que al menos pudo contar con la ayuda de Paulson, a la que define como "su familia neoyorquina":

Morí un par de veces. Por aquel entonces pensaba que, si no tenía mayor repercusión cuando llegase a los 29 años, se habría acabado. Así que estaba constantemente readaptándome a la idea de comprometer mi vida con esta profesión y renunciando a que fuera como yo pensaba cuando era niño. Tenía muchos motivos para abandonar esa ilusión.

