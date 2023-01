Qué ver si te gusta 'The Last of Us': 3 series post-apocalípticas disponibles en streaming con tanta fuerza emocional como la adaptación del videojuego

Con el primer episodio ya estrenado, HBO desata la fiebre por el las catástrofes mundiales y el post-apocalipsis a través de la serie de 'The Last of Us'. Destinada a convertirse en fenómeno, la adaptación de los videojuegos de Neil Druckmann busca triunfar con armas similares, aunque menos interactivas.

Esas armas son la fuerza emocional, los elementos de trauma, la desolación en un panorama azotado por una pandemia. Elementos que quizá no la diferencien de otras ficciones del post-apocalipsis, pero sí le dan resonancia emocional. Un poco como estas tres series más que recomendables que también se pueden encontrar en plataformas de streaming.

'The Leftovers' (2014-2017)

Creada por: Damon Lindelof, Tom Perrotta. Reparto: Justin Theroux, Amy Brenneman, Christopher Eccleston, Carrie Coon, Ann Dowd.

De la suspicacia a tener otra serie sobre eventos sobrenaturales sin explicación del creador de 'Perdidos' hasta el culto absoluto ante una de las mejores series de la última década. Damon Lindelof se confirmó como un genio imprescindible con esta visión tras la tragedia de perder de repente a un 2% de la población mundial.

Especialmente la segunda temporada puede colocarse dentro de lo mejor que ha visto el medio televisivo en toda su historia. 'The Leftovers' consigue vender mejor que lo importante no es el misterio, sino cómo una serie de personajes interesantes navegan una situación absolutamente traumática y la sociedad va degenerando progresivamente en el caos para intentar buscar, precisamente, una explicación al misterio.

Ver en HBO Max | La crítica en Espinof

'Anna' (2021)

Creada por: Niccolò Ammaniti. Reparto: Giulia Dragotto, Alessandro Pecorella, Clara Tramontano, Giovanni Mavilla.

Cada uno de los seis episodios de la serie de Niccolò Ammaniti comienzan con una aclaración: "La pandemia de COVID-19 llegó seis meses después del inicio del rodaje", esperando establecer que cualquier reflejo con la realidad es pura coincidencia. Sin embargo, consiguió demostrar casi por accidente cómo la ficción puede amplificar algunos aspectos de la naturaleza humana, y que esta misma puede verse exagerada hasta llegar a ese punto.

En esta especial joya italiana vemos a Ammaniti, que adapta su propia novela, intentando acercarse a los miedos e incertidumbres de los niños a través de la fantasía juvenil. Una distopía donde todos los adultos desaparecen que logra encontrar momentos hermosos dentro de una temática muy dura y oscura.

Ver en Disney+ | La crítica en Espinof

'Estación once' ('Station Eleven', 2021)

Creada por: Patrick Somerville. Reparto: Mackenzie Davis, Himesh Patel, Matilda Lawler, Danielle Deadwyler.

Probablemente el referente más inmediato a 'The Last of Us', también adaptando una obra importante y reciente sobre el post-apocalipsis además de forjando una distopía similar en varios aspectos. No obstante, la ficción de Patrick Somerville toma unos cuantos riesgos narrativos interesantes, empezando por su estructura que va moviéndonos entre el momento del estallido de la pandemia y años después del colapso de la civilización.

No es difícil ver su apasionado relato sobre el poder de la tradición oral y el arte para mantenernos estables y humanos en un momento de absoluta desolación, con esa compañía teatral viajando largas distancias para representar obras imprescindibles ante distintas comunidades. Una poderosa pieza de ciencia ficción magníficamente llevada, dirigida de escándalo y con unos impresionantes Mackenzie Davis y Himesh Patel de pilares principales.

Ver en HBO Max | La crítica en Espinof