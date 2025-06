La película de ciencia ficción de James Cameron que lleva censurada 36 años por crueldad animal: hasta Disney ha tenido que dar su brazo a torcer con 'Abyss'

La carrera de James Cameron está repleta de títulos muy apreciados por el público, pero hay uno que en el momento de su estreno pinchó en taquilla y es su único largometraje que podría calificarse como un fracaso o al menos como una decepción. Muchos ya sabréis que me refiero a 'Abyss', pero menos conocido es el hecho de que esa película lleva la friolera de 36 años censurada en Reino Unido por crueldad animal.

Todo se debe a una escena de 'Abyss' en la que podemos ver cómo una rata es sumergida en una cuba de líquido fluorocarbónico. El problema es que Cameron utilizó una rata real, lo cual generó una dura polémica por mucho que se dijera que el roedor sobrevivió a la experiencia. Eso llevó a que la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) metiese presión y que la British Board of Film Classification (BBFC) decidiera imponer que fuese eliminada para poder estrenarse en Reino Unido.

El vacío legal

Todo eso llevó a su a vez a que la escena no pudiera incluirse en ninguna edición en formato físico de la película -por eso su reciente edición en uhd y blu-ray no ha llegado a comercializarse en Reino Unido- o a que 'Abyss' no pudiese emitirse en un canal tradicional de televisión británico. Sin embargo, había un vacío legal en la ley que llevó a que Disney+ pudiera incluirla en su catálogo en dicho país hace unos meses.

Eso no pasó desapercibido para la RSPCA, pues David Bowles, director de Asuntos Públicos de asuntos públicos de esa asociación, lo ha descrito como un vacío legal que "permite que escenas de maltrato animal consideradas inaceptables en otros lugares se transmitan libre y legalmente en nuestros hogares". Esa presión a llevado a que Disney haya decidido eliminarla de su plataforma de streaming en Reino Unido.

Por su parte, Bowles ha invitado a Disney a recuperar 'Abyss' en su plataforma, pero "con esa problemática escena eliminada, tal y como fue en el caso en cines, televisión y dvd". Ahora mismo se desconoce si esa es la idea del estudio o si simplemente va a preferir que 'Abyss' no esté disponible allí en streaming. Esa última opción resulta probable, pues Cameron ya se negó a censurarla para su lanzamiento en formato físico.

En Espinof | Todas las películas de James Cameron ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las 34 mejores películas de ciencia ficción de la historia