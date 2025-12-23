El primer teaser tráiler de 'Vengadores: Doomsday' no es lo que nos esperamos. Así han desvelado el regreso de uno de los héroes más icónicos de Marvel

En lo que se están filtrando cosas como si no hubiera un mañana, Marvel ha decidido actuar y acaba de desvelar el primer adelanto (no sé hasta qué punto llamarlo teaser trailer) de 'Vengadores: Doomsday', la quinta entrega de las aventuras de los héroes más poderosos de la Tierra y, la verdad, tenemos que hablar.

Y es que siguiendo la máxima del secretismo máximo en un proyecto que reinicia de un modo al grupo tras todo lo que pasó en 'Vengadores: Endgame', desde Marvel han decidido jugar a mostrar cosas que, o bien ya sabíamos, o bien ya suponíamos. De esta manera, este primer adelanto es el aviso del regreso de Chris Evans como Steve Rogers, Capitán América.

Baby escudo

Así, como si fuese una escena postcréditos que se quedó en la sala de montaje de alguna del puñado amplio de películas que hemos visto (mismamente por personaje, la de 'Capitán América: Brave New World'), se ha anunciado este regreso. Es verdad que Marvel sabe que no necesita demasiado para vender su producto (ahí tenemos las cinco horas de sillas), pero no sé si la estrategia es la adecuada.

Dirigida por Joe y Anthony Russo, 'Vengadores: Doomsday' va a reunir a la práctica totalidad de héroes de Marvel, confirmando además a los X-Men y los 4 Fantásticos en una historia en la que la gran amenaza será Doctor Muerte, encarnado por Robert Downey Jr.

Teniendo en cuenta que la siguiente película será 'Secret Wars', probablemente tengamos al villano trasteando con el fin del multiverso tal y como lo conocemos. Pero más allá de eso, la información oficial en temas de argumento es más bien escasa. Sea como sea, el resultado lo veremos en 12 meses.

