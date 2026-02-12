Ha muerto a los 77 años Bud Cort, el protagonista de 'Harold y Maude' que nos dejó uno de los romances más extraños e improbables de la historia del cine

Apenas ha empezado el año y viene pegando fuerte en cuanto a pérdidas en el mundo del cine y la televisión. Ayer mismo nos teníamos que despedir de James Van Der Beek, pero el 11 de febrero de 2026 también falleció Bud Cort, a quien posiblemente mejor recordamos por el clásico de culto 'Harold y Maude'.

2026 va sin tregua

Cort falleció a los 77 años tras una larga enfermedad, aunque llevaba ya bastante tiempo apartado de las cámaras y su última aparición fue en el corto 'Affections' y prestando su voz al Rey en la película animada de 'El Principito', en 2016 y 2015, respectivamente.

Comenzó en el mundo del cine con cameos sin acreditar, aunque su primera gran oportunidad no tardó en llegar al unirse al reparto de 'MASH' de Robert Altman con apenas 22 años. Ese mismo 1970 participó también en 'Fresas y Sangre' y 'El viajero de la muerte', consiguiendo su primer gran papel protagonista en 'Brewster McCloud' de nuevo a las órdenes de Robert Altman.

Aunque posiblemente le recordamos mejor por su papel de Harold en la extraña 'Harold y Maud', una comedia negra que gira en torno al improbable romance de un veinteañero que quiere suicidarse y una anciana superviviente del Holocausto que vive la vida al máximo. Un clásico que aunque no terminó de contentar en su día con el tiempo se ha convertido en una película de culto que llegó a ser incluida entre las 100 mejores comedias y las 100 mejores historias de amor del American Film Institute.

Lo cierto es que para Cort, la película fue "una bendición y una maldición" a la vez, porque durante muchos años se quedó encasillado en papeles de chico rarito. Incluso llegó a rechazar el rol de Billy Bibbit en 'Alguien voló sobre el nido del cuco' porque quería el papel principal para poder cambiar de registro, aunque luego se arrepintió de quedarse fuera.

Tras recibir sus primeras nominaciones a los Globos de Oro y a los BAFTA, Cort continuó trabajando durante las siguientes décadas y se convirtió en un actor de reparto recurrente al que vimos en 'Heat', 'Dogma', 'Pollock' y 'The Life Aquatic with Steve Zissou', además de ser un actor de voz muy prolífico en producciones del Universo DC.

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de 2025



