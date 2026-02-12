Si también te mueres de impaciencia por ver 'Cumbres borrascosas', puedes ir tirando de estas 3 versiones que están en streaming

Elegir una buena adaptación de 'Cumbres borrascosas' no es sencillo. Cada versión decide a qué parte del monstruo mirar de frente -el amor, la violencia, la obsesión o la herida de clase- y qué parte suavizar para que el público no salga corriendo.

Creo que las mejores que se han hecho hasta ahora son la miniserie con Tom Hardy de 2009 y la adaptación de 1992, pero solo la última está en streaming. Aun así, si no os importa que no sean demasiado fieles a la obra original -y entendéis que traicionan algo al adaptar a Emily Brontë-, estas tres versiones funcionan como puertas de entrada muy distintas al mismo infierno emocional: una que romantiza el dolor, otra que lo traslada a un contexto cultural completamente diferente y una que intenta capturar la parte más áspera y trágica de la historia. Ninguna es definitiva, pero cada una dice mucho de la época en la que fue hecha y de cómo seguimos leyendo a la autora.

'Cumbres borrascosas' (1939), de William Wyler

La versión clásica de Hollywood es probablemente la más famosa… y también una de las más tramposas con el espíritu del libro. Wyler convierte la relación entre Heathcliff y Catherine en un romance trágico y melodramático, con una estética elegante y un tono casi épico que suaviza gran parte de la crueldad emocional y la violencia que atraviesan la novela. Es una película preciosa, muy eficaz en lo emocional, pero que participa de esa lectura romántica que ha perseguido a la obra durante décadas: el amor imposible como algo hermoso, cuando en realidad en el libro es destructivo, enfermizo y profundamente desigual.

Ver en Filmin

'Cumbres borrascosas' (1992), de Peter Kosminsky

Esta versión apuesta por un tono más crudo y menos idealizado, intentando acercarse al carácter tormentoso de los personajes y al ambiente hostil de los páramos. Aquí Heathcliff ya no es solo un amante herido, sino una figura incómoda, resentida, marcada por el desprecio de clase y por una herida que no cicatriza nunca. No es una película perfecta -su ritmo es irregular y su aproximación emocional no siempre acertada-, pero sí intenta recuperar la parte más oscura del relato: la idea de que el amor, cuando se mezcla con humillación y deseo de venganza, se convierte en algo corrosivo.

Ver en Movistar Plus+ y SkyShowtime

'Abismos de pasión' (1954), de Luis Buñuel

Aquí Buñuel hace algo radicalmente distinto: reescribe la historia desde México. Trasladar la historia al contexto rural mexicano no es un capricho estético, sino una manera de subrayar la violencia social, la herencia del resentimiento y la brutalidad de los vínculos en un entorno marcado por el clasismo y la desigualdad. El resultado es una versión menos literal pero, en muchos sentidos, fiel al espíritu de Brontë: aquí el amor no es una excusa para el sufrimiento, sino una fuerza que arrasa con todo lo que toca. Buñuel entiende que el núcleo de la novela no es el romance, sino la imposibilidad de amar sin destruir cuando todo tu entorno te ha enseñado a sobrevivir.

Ver en Filmin

En Espinof | La nueva "Cumbres Borrascosas" esconde un detalle casi imperceptible en su título: la película con Margot Robbie y Jacob Elordi no pretende ser una adaptación fiel

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026