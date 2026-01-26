La directora de "Cumbres Borrascosas" explica un detalle casi imperceptible del título. En realidad, nos da bastantes pistas sobre la película

En apenas unas semanas se estrena "Cumbres Borrascosas", la versión de Emerald Fennell del clásico de Emily Brontë. La película viene protagonizada por dos actorazos de la talla de Margot Robbie y Jacob Elordi como Cathy y Heathcliff, y aunque tiene potencial para ser uno de los grandes bombazos cinematográficos del año tiene a los fans de la novela original arrugando la nariz desde que se anunció el proyecto.

No es lo que esperamos

Desde los fichajes de Elordi a Robbie hasta los primeros vistazos anacrónicos en los tráilers, la verdad es que "Cumbres Borrascosas" de Emerald Fennell está siendo bastante divisiva. Pero la propia directora nos ha dado un detalle clave que quizás se nos había pasado por completo: todo tiene que ver con las comillas de su título.

"Para mi, el tema es que no puedes adaptar un libro tan denso y complicado y difícil como este. No puedo decir que estoy haciendo 'Cumbres Borrascosas', es que no es posible", aseguró Fennell a Fandango. "Lo que puedo decir es que estoy haciendo una versión de él. Hay una versión que recuerdo leer, y que no es del todo cierta. Y hay una versión en la que quería que pasasen ciertas cosas que no ocurrieron. Así que es 'Cumbres Borrascosas', pero no lo es."

Esas comillas en "Cumbres Borrascosas" son casi imperceptibles, pero ya nos dan pistas sobre qué podemos esperar de la película de Fennell. No busca ser una versión fiel del libro de Brontë, sino una versión propia basada en su interpretación personal y deseos para la historia, o incluso un recuerdo vago de los personajes.

Por eso, a pesar de que 'Cumbres Borrascosas' está considerada más bien una tragedia en lugar de un apasionado romance un poco tórrido, la película de Fennell se está publicitando como inspirada en un gran romance. El que nos estemos metiendo este "territorio fanfic" también se explicaría por qué Cathy es más mayor de lo que es en el libro, por qué Heathcliff no es interpretado por un actor de ascendencia romaní o por qué el vestuario no casa para nada con la ambientación de la novela original.

Si a Guillermo del Toro le ha funcionado con su 'Frankenstein' y a Greta Gerwig con su 'Mujercitas', quizás a Fennell no le vaya tan mal con su "Cumbres Borrascosas". El 13 de enero llega a nuestros cines, veremos qué nos tiene preparado la directora de 'Saltburn', que lo cierto es que ha dejado el listón bastante alto.

