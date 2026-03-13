"Me merecía al menos una nominación al Óscar". Matt Damon reivindica su papel más difícil, para el que hizo el mayor cambio físico de su carrera

Matt Damon es una de las mayores estrellas de Hollywood de los últimos años, pero lo cierto es que el único Óscar que ha conseguido ha sido por su labor como guionista de 'El indomable Will Hunting'. Como actor ha sido aspirante en tres ocasiones, pero en ninguna de ellas se leyó su nombre cuando se anunció el ganador.

Matt Damon: "Un peso que no es natural para mí ni me hace sentir bien"

El actor es bien consciente de ello, aunque el propio Damon asegura que nunca elige las películas en las que participa motivado por la posibilidad de conseguir premios. Eso sí, todavía hoy se lamenta de no haber recibido el reconocimiento que se merecía por una película que hizo antes de ser famoso:

En realidad, creo que por mi actuación en 'En honor a la verdad' me merecía al menos una nominación al Oscar, pero uno no hace películas pensando que va a recibir una nominación o ganar un premio. Las haces basándote en tu intuición. ¿Es la película una buena obra en el guion? ¿Crees que se adaptará bien a la pantalla?.

Damon dio vida en 'En honor a la verdad' a Andrew Ilario, un veterano del ejército adicto a la heroína. Para ese papel tuvo que perder más de 20 kilos con el objetivo de reflejar bien físicamente el tormento por el que pasaba su personaje. A eso hay que añadir que las escenas que requerían de esa apariencia física se rodaron en apenas 2 días, lo que demuestra un fuerte compromiso por su parte.

El propio Damon comentó en un AMA de Reddit que "el papel más difícil que he tenido fue en "En honor a la verdad" , donde tuve que bajar todo el peso que perdí por mi cuenta. Fue el reto físico más grande que he enfrentado en mi vida. Ahora peso aproximadamente 86 kilos, y en esa película pesaba 63 kilos, un peso que no es natural para mí ni me hace sentir bien, ni siquiera a los 25 años. Para lograrlo, tuve que correr unos 21 kilómetros al día, lo cual ni siquiera fue lo más difícil. Lo difícil fue la dieta: solo comía pechuga de pollo. No tenía chef ni nada, simplemente me la inventé y seguí la receta como pude. Fue un desafío increíble".

Y es que puede que su cambio para la esperadísima 'La odisea' también vaya a ser brutal, pero en esta película de Edward Zwick corrió más riesgos de los que eran necesarios...

