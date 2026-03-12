John Wayne, sobre por qué pocas personas negras trabajaban en el cine clásico de Hollywood: "No me siento culpable si hace cinco generaciones eran esclavos"

John Wayne es uno de los grandes nombres del cine clásico de Hollywood. Es cierto que su figura se asocia sobre todo al western, pero a lo largo de su carrera participó en películas de todo tipo. Pocos como él conocían cómo funcionaba la industria de Hollywood, donde la gente de color tenía una importancia residual por aquel entonces.

John Wayne: "No podemos de repente ponernos de rodillas y entregar todo al liderazgo a los negros"

El propio actor no dudó en pronunciarse al respecto en una polémica entrevista concedida a Playboy que vuelve a la luz cada cierto tiempo. De hecho, fue el motivo por el que California se negó a celebrar el Día de John Wayne, y tampoco cuesta entender el motivo por el que siga creando controversia, pues en ella afirmaba lo siguiente:

Con tantos negros, hay bastante resentimiento junto con su disconformidad, y posiblemente con razón. Pero no podemos de repente ponernos de rodillas y entregar todo al liderazgo a los negros. Creo en la supremacía blanca hasta que los negros sean educados hasta alcanzar un nivel de responsabilidad. No creo en dar autoridad y posiciones de liderazgo y juicio a personas irresponsables.

El Duque se justificaba diciendo que "la comunidad académica ha desarrollado ciertas pruebas que determinan si los negros están suficientemente preparados académicamente. Pero algunos negros han intentado forzar la situación y entrar en la universidad sin haber aprobado las pruebas y sin tener la formación necesaria". Y seguía incidiendo en ese tema con estas palabras:

No sé por qué la gente insiste en que a los negros se les ha prohibido su derecho a ir a la escuela. Se les permitía asistir a escuelas públicas en todos los lugares en los que he estado. Incluso si no tienen las credenciales adecuadas para la universidad, hay cursos que les ayudan a cumplir los requisitos. Pero si no están preparados académicamente para dar ese paso, no creo que se les deba permitir el acceso. De lo contrario, la sociedad académica se reduce al mínimo denominador común.

El protagonista de 'La diligencia' señalaba que "¿de qué serviría matricular a alguien en una clase de álgebra avanzada o cálculo si no ha aprendido a contar? Tiene que haber un nivel mínimo. No me siento culpable por el hecho de que hace cinco o diez generaciones estas personas fueran esclavos. Ahora bien, no estoy apoyando la esclavitud". Bueno, algo es algo.

Además, se quejaba un poco del trato de favor que según él empezaba a tener la gente de color por aquel entonces: "Sin embargo, diré esto: creo que cualquier negro que pueda competir con un blanco hoy en día puede tener mejores oportunidades que un hombre blanco. Me gustaría que me dijeran en qué lugar del mundo están mejor que aquí, en Estados Unidos".

El ganador de un Óscar por 'Valor de ley' destacaba sobre la poca presencia de la gente de color en la meca del cine que "es igual de difícil para un hombre blanco conseguir una tarjeta en los sindicatos profesionales de Hollywood". Y sentenciaba lo siguiente apoyándose en su experiencia propia:

He dirigido dos películas y he dado a los negros el lugar que les corresponde. En 'El Álamo' había un esclavo negro, y en 'Boinas Verdes' había un número adecuado de negros. Si se supone que es un personaje negro, naturalmente utilizo a un actor negro. Pero no llego al extremo de buscarles puestos. Creo que los estudios de Hollywood están llevando su tokenismo un poco demasiado lejos. No hay duda de que el 10 % de la población es negra, o de color, o como quieran llamarse; desde luego, no son caucásicos.

En cualquier caso, supongo que debería haber el mismo porcentaje de personas de color en las películas que en la sociedad. Pero no siempre puede ser así. No tiene por qué haber un 10 % de tramoyistas o técnicos de sonido negros, porque lo más probable es que el 10 % no se haya formado para ese tipo de trabajo.

Declaraciones que ya fueron incendiarias en su momento y que se mencionan a menudo cuando alguien quiere señalar que Wayne era racista. Yo os la dejo aquí para que cada uno saque sus propias conclusiones. Y es que también rajó de lo lindo sobre los indios en la vida real...

En Espinof | John Wayne le confesó a este legendario actor que se merecía el Óscar más que él: "Deberías haberlo ganado tú"

En Espinof | El mejor western de la historia según John Wayne. El Duque eligió su película del oeste favorita dos años antes de morir y es una que protagonizó él mismo