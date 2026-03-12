'Los Bridgerton' se dejó fuera una escena calentorra. Y menos mal, porque la serie de Netflix ya perdió demasiado el tiempo con tramas innecesarias

Nos hemos despedido de 'Los Bridgerton' por ahora, aunque ya sabemos que tenemos dos temporadas más aseguradas por delante. La cuarta temporada de la serie de Netflix nos ha dejado uno de los romances más tiernos y emotivos hasta la fecha, y es de agradecer que 'Los Bridgerton' se haya tomado su tiempo para desarrollarlo correctamente.

Especialmente porque el elenco de la serie sigue creciendo, y dar tiempo en pantalla a todas las parejas no es fácil. Así que más de una vez ha habido secuencias que se han terminado quedando fuera.

Aunque honestamente, no la habíamos pedido

Esta fue una de las mayores críticas hacia la temporada 3 de 'Los Bridgerton'. Porque aunque los protagonistas debían ser Penelope y Colin, al final su historia de amor casi quedó un tanto desdibujada en favor de otras muchas tramas, como la presentación de Francesca y John, la nueva vida de los Mondrich, la búsqueda de Lady Whistledown, la luna de miel de Anthony y Kate... y un largo etcétera.

Precisamente el tiempo el pantalla de los Mondrich fue uno de los aspectos más criticados, ya que estos personajes originales de la serie no parecían aportar demasiado al conjunto de la historia. Y eso que algunas de sus escenas se terminaron eliminando del metraje final, como una escena subida de tono centrada en el matrimonio.

"Hay una escena en la que Will y Alice [Mondrich] lo hacen en todas partes. Y entonces llegan los niños y les interrumpen. Había un montón de cosas pasando", reveló Martins Imhangbe, quien interpreta a Will Mondrich en la serie. "Hay algo sobre llegar a esta casa, y ahora que ya se han puesto todas las normas podemos disfrutar de la casa, ¿no? Han estado juntos más de 12 años, y existe este mito de que las parejas casadas no tienen sexo ardiente como las parejas nuevas. Así que creo que había algo ahí, que todavía puedes tener esa pasión después de 15 o 20 años".

Aún así, Imhangbe piensa que aunque su escena de sexo se quedase en la sala de edición, aún puede ser recuperada para otra temporada. Ahora que Alice Mondrich se ha convertido en una dama de compañía de la reina y parece tener más relevancia en la trama, quizás 'Los Bridgerton' decida explorar un poco más su matrimonio y las dificultades de esta nueva petición... Pero personalmente creo que la tercera temporada ya estaba demasiado cargadita como para encima meter otra trama más que no iba a aportar demasiado.

Parece que la tercera temporada de 'Los Bridgerton' se dejó mucho en el tintero, incluyendo canciones que no llegamos a oír en la banda sonora. Por desgracia, las escenas adicionales de Colin y Penelope siguen siendo un mito y la propia Nicola Coughlan las ha desmentido varias veces como "solo un rumor".

