Número 1 de Netflix en 43 países y 100% de críticas positivas. La genial serie de aventuras que está arrasando en la plataforma

Hay bastantes series que triunfan en Netflix, pero aquellas que además lo hacen con un respaldo crítico absoluto son muchas menos. Eso es justo lo que ha pasado ahora con 'One Piece', ya que su segunda temporada ha alcanzado ya el número 1 de la plataforma en 43 países y además tiene ahora mismo un sensacional 100% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

El éxito arrollador de 'One Piece'

Eso supone una mejora clara con respecto a la temporada 1, ya que la adaptación en imagen real del famoso manga de Eiichirō Oda logró entonces un 86% de valoraciones positivas. Ya era un dato muy bueno, pero es que un 100% es algo al alcance de muy pocas series. Luego es verdad que va a ser muy difícil mantenerlo -solamente hace falta una crítica negativa para ello-, pero el arranque ha sido excepcional.

Está claro que uno de los motivos detrás de esto puede ser que haya críticos a los que no les gustaba la serie y no han seguido viéndola. Con todo, sigue siendo innegable que la temporada 2 de 'One Piece' ha gustado muchísimo y habrá que ver cómo se refleja eso finalmente en el número de visualizaciones.

Por lo pronto, será el próximo martes 17 de marzo cuando tengamos los primeros datos, pero entonces aún va a ser muy difícil hacer una comparación justa con lo que consiguió la primera. Recordemos que la serie arrancó un jueves, pero su segunda temporada lo ha hecho un jueves, algo que va a distorsionar esos primeros datos.

Lo que sí tenemos fijo es que la temporada 1 de 'One Piece' arrancó entonces con 18,5 millones de visualizaciones, por lo que todo lo que sea quedarse por debajo de ese dato va a ser una decepción absoluta. Luego acabaría consiguiendo 71,6 millones durante el segundo semestre de 2023, convirtiéndose así en la serie de Netflix más vista durante ese periodo.

Por suerte para los fans, los datos tampoco importan tanto en este caso, pues 'One Piece' ha fue renovada por una temporada 3 hace bastante tiempo. De hecho, el rodaje comenzó este pasado mes de noviembre, por lo que ya solamente un cataclismo histórico haría que nos quedemos sin ver esa nueva tanda de episodios.

Por mi parte he disfrutado mucho con la segunda temporada, por lo que estoy deseando ver cómo continúan las aventuras de Luffy y el resto de Sombreros de Paja. Que ojalá todas las series de Netflix fuesen tan entretenidas como 'One Piece'.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025