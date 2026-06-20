Samara Weaving, actriz, sobre su pasión por los videojuegos: "Siempre he creído que Yoshi es muy sexy. Es mi alma gemela"

Samara Weaving es una actriz australiana a la que hemos podido ver en títulos como 'Guns Akimbo', 'Noche de bodas' ('Ready ot Not') o 'Babylon'. Este año ha estrenado 'Por encima de tu cadáver', una comedia negra que lidera junto a Jason Segel y que ya puede verse en Prime Video. Sin embargo, lo que realmente nos interesa ahora es la enorme pasión de Weaving hacia los videojuegos.

Con motivo de la campaña promocional de 'Por encima de tu cadáver' ha charlado con Polygon sobre una pasión que ha alcanzado tal punto que reconoce llevarse a todos los rodajes su 'Playstation 5'. Hubo hasta un caso en el que "el reparto o el director vinieron a decirme qué estaba haciendo y yo les respondía nada, jugando a mis videojuegos. Entonces me decían si quería salir a comer o de compras y yo les dije: No, estoy jugando al 'Assassin's Creed', lo siento".

La actriz promete que su hija "va a ser una gamer"

Eso sí, Weaving no limita su interés a una única consola, pues también es fan de Nintendo, aunque ahí tiene muy claro que su personaje favorito no es Mario: "Conectaba mucho con Yoshi. Ellos querían que fuese Peach, pero no: Soy Yoshi, es mi alma gemela. La verdad es que tenía una actitud genial que admirada y siempre he creído que Yoshi es muy sexy. ¿No lo crees? Me da igual, no soy rara".

Además, Weaving ha sido madre recientemente, algo que también supo aprovechar para potenciar esta pasión: "Estuve embarazada durante mucho tiempo y no tenía nada que hacer salvo sentarme y ver cómo me crecía la barriga. Y era una mesa genial para una consola, así que eso fue lo que hice durante 9 meses y el bebé parece normal. Ahora que está fuera ya no puedo seguir jugando a videojuegos".

Por último, la actriz promete que es algo que piensa inculcar a su hija: "Va a ser una gamer. La criaremos para ello. Ese es el plan. Quizá tiremos varios juegos en el suelo y el primero al que se acerque gateando, ese será el juego para que empiece".

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