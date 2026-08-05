'Los asesinatos de Idaho' incluye una novedad que cambia por completo lo que sabíamos del crimen. Creo que por eso está arrasando en Netflix

Pocos true crime han generado tanta atención como el caso de los asesinatos de Idaho. Durante meses, millones de personas siguieron la investigación casi en tiempo real, cada nueva pista se convertía en tendencia en redes sociales y las teorías sobre el crimen inundaron los medios mucho antes de que la justicia resolviera el caso.

Por eso sorprende que, casi cuatro años después, 'Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad' se haya convertido en el contenido más visto de Netflix. Lo llamativo no es que vuelva a narrar un crimen que se había contado hasta la saciedad, sino que consigue hacerlo desde un enfoque completamente distinto: dejando en un segundo plano el misterio policial para reconstruir la tragedia humana que quedó sepultada tras el fenómeno mediático.

Más allá del ruido

Lejos de centrarse únicamente en Bryan Kohberger o en las pruebas que llevaron a su condena, la docuserie dedica buena parte de su metraje a reconstruir quiénes eran Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle y Ethan Chapin. El asesinato deja de ser un rompecabezas para recuperar la dimensión personal de cuatro jóvenes cuyas vidas quedaron eclipsadas por el impacto mediático del caso.

Además, la producción también recuerda cómo la investigación fue seguida minuto a minuto por millones de personas desde internet. Las redes sociales alimentaron un sinfín de teorías que terminaron señalando a amigos, vecinos e incluso profesores que nunca tuvieron relación con el crimen. Y el documental muestra hasta qué punto la necesidad de encontrar respuestas rápidas terminó generando más confusión que certezas.

Sin cuestionar en ningún momento la culpabilidad de Bryan Kohberger, la serie evita convertirlo en el protagonista absoluto. En lugar de alimentar la imagen casi mitificada del estudiante de criminología obsesionado con los asesinatos, reconstruye su perfil únicamente a partir de los hechos probados, alejándose del sensacionalismo que dominó buena parte de la cobertura original.

Otro de los aspectos que más diferencia a esta producción es el espacio que dedica a las dos compañeras de piso que sobrevivieron al ataque. Durante años fueron objeto de especulaciones y acusaciones infundadas en internet, y la serie refleja el enorme impacto emocional que supuso convertirse, sin quererlo, en protagonistas de uno de los casos de true crime más mediáticos de la última década.

Quizá ahí esté la clave de su éxito en Netflix. 'Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad' no busca sorprendernos con un giro inesperado sobre un caso ya resuelto, sino reflexionar sobre cómo las redes sociales aceleraron las conclusiones, cómo la información terminó mezclándose con el entretenimiento y cómo la obsesión colectiva por encontrar al asesino acabó dejando en segundo plano a las verdaderas víctimas.

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