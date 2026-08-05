Peter Jackson casi hizo su propia versión de 'El planeta de los simios'. Un ambicioso reboot que contaba con James Cameron y Arnold Schwarzenegger, pero se fue al garete para bien

Hoy en día 'El planeta de los simios' es una franquicia bien lucrativa que va camino de estrenar una nueva entrega próximamente. El actual reboot arrancó en 2011, pero tras el descalabro que fue la película de Tim Burton del año 2001 parecía que la saga de ciencia ficción era insalvable.

Y mira que no había sido por intentonas por parte de Hollywood, que llevaba intentando recuperar la franquicia desde los años 90 y en un momento dado casi se contó con Peter Jackson para ello.

El reboot que nunca fue

Antes de triunfar con su trilogía de 'El señor de los anillos', Peter Jackson fue uno de los nombres que rondaron para dirigir el reboot de 'El planeta de los simios', allá por los años 90. El mismo director lo ha desvelado en una entrevista con IndieWire, y por lo visto tenía el respaldo de James Cameron y Arnold Schwarzenegger.

"Fran [Walsh] y yo escribimos un tratamiento para una película que iba a llamarse 'El Renacimiento del planeta de los simios', en el que Roddy McDowall hacía de una suerte de Leonardo da Vinci", explicó Jackson, quien pronto se empezó a ver un poco intimidado con sus posibles colaboradores. "Fue complicado para nosotros, averiguar cómo meterles en nuestro borrador. Por aquel entonces yo no conocía a Jim [Cameron], así que era una cosa muy seria. Pensé... Dios mío, no quiero dirigir una película con Schwarzenegger y Cameron, no tendría ningún tipo de poder."

Siempre se nos va a quedar el gusanillo de saber cómo podría haber sido o en qué dirección habría tirado la saga a partir de este posible reboot. Además, con el interés de Cameron por las tecnologías punteras, podría haber sido una oportunidad única para un despliegue de efectos visuales, aunque quizás el que la película no terminase de tomar forma fue la mejor decisión a la larga para Peter Jackson.

"Teníamos un acuerdo para ofrecérsela primero a Miramax. Pero teníamos todos estos proyectos, y todos tenían unos efectos especiales muy grandes", continuó el director. "¿Cuál íbamos a hacer? Yo quería hacer 'King Kong', porque 'Kong' es mi película favorita, pero también queríamos hacer 'El señor de los anillos'.

Al fin y al cabo, pasar de 'El planeta' de los simios' permitió a Jackson centrarse en otros proyectos que se convertirían en las grandes obras de su filmografía. No solo eso, sino que la tecnología que se desarrollaró tanto para 'El señor de los anillos' como 'King Kong' luego se terminaron usando en la franquicia más reciente de 'El planeta de los simios'. Porque ahí tenemos a Andy Serkis siendo un maestro de la actuación con captura de movimiento, primero como Gollum y después como César. A la larga, todo quedó en familia.

En Espinof | Por qué 'El reino del planeta de los simios' demuestra que Hollywood es incapaz de aprender de sus aciertos

En Espinof | Las mejores películas de acción de todos los tiempos