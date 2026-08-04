'Spider-Man: Brand New Day' supera los 1000 millones y ya es oficialmente una de las películas más taquilleras de todos los tiempos

Era una simple cuestión de horas que 'Spider-Man: Brand New Day' consiguiera superar la barrera de los 1.000 millones de dólares en taquilla tras su estratosférico éxito durante su primer fin de semana en cines. Pues bien, finalmente la película protagonizada por Tom Holland solamente ha necesitado 6 días para conseguir tal proeza. De hecho, suma ya 1.050 millones

Por ponerlo en perspectiva, hay otros tres estrenos de 2026 que habían conseguido superar ya esa barrera, pero 'Super Mario Galaxy' se tuvo que conformar con 1.011 millones antes de abandonar los cines, mientras que 'Michael' se quedó en 1.016. La única que continúa por delante y sumando millones es 'Toy Story 5', que mantiene temporalmente el número 1 del año con 1.067 millones.

A por todas

Está claro que 'Spider-Man: Brand New Day' va a superar en nada a la nueva aventura de Woody y Buzz, pero es que lo más probable es que también se une al aún más selecto club de las películas que superan los 2.000 millones en taquilla. Ya 'Spider-Man: No Way Home' se quedó a las puertas, pero es que este nuevo largometraje liderado por Holland lleva un rito de recaudación bastante más alto.

Por lo pronto, esos seis días que ha tardado en superar la barrera de los 1.000 millones supone el segundo mejor dato histórico, quedándose únicamente por detrás de 'Vengadores: Endgame', la cual necesitó apenas cinco días. Y además está gustando muchísimo al público, por lo que no hay motivos para pensar en un bajón tremendo durante su segundo fin de semana.

Ahora la gran duda está en saber si 'Spider-Man: Brand New Day' será o no la película más taquillera de Marvel este año. Que el estreno realmente gordo del estudio es 'Vengadores: Doomsday', y ahí las cosas no terminan de estar del todo claras.

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