Hoy en Netflix, una de las mejores películas bélicas de la historia y una modélica historia de aventuras que arrasó en su momento

Es complicado casar una pasión o curiosidad por la historia clásica del medio cinematográfico y el uso de una plataforma de streaming masiva, ya que estas no consideran el cine antiguo una prioridad en su plan de bombardear al suscriptor con contenido eterno. Si lo hay, a menudo son cosas recónditas libres de derechos.

Hay quien hasta piensa que es algo deliberado, y que se cultiva cierto desinterés en lo clásicos, o que se aprecien como algo demodé que no se puede disfrutar sin el factor privilegiado del contexto. De ahí que sea tan chocante ver como una novedad tan destacada un merecido clásico como ‘Los cañones de Navarone’ (’The Guns of Navarone’).

Del mar al cañón

Desde hace unos días se puede ver en streaming a través de Netflix de la que es perfectamente una de las mejores películas bélicas del cine clásico, y una modélica película de aventuras todavía sublime. Un cañonazo que arrasó en taquilla en su momento, siendo la segunda más vista de su año, y que también tuvo aclamación con siete nominaciones a los Oscars entre los que consiguió el premio a mejores efectos especiales.

El mar Egeo ha quedado dominado durante la Segunda Guerra Mundial por el ejército nazi, que se ha fortificado en la zona de Navarone con un potente sistema defensivo de cañones que neutralizan cualquier avanzadilla de los aliados. Es por ello que los servicios de Inteligencia arman un comando con soldados de diferentes procedencias para que se infiltren en la zona y destruyan el sistema armamentístico.

Con un potente reparto que incluye a Gregory Peck, David Niven, Richard Harris o Anthony Quinn, entre otros, el director J. Lee Thompson lidera una ambiciosa producción británica y estadounidense con ese músculo distinguible de otros cineastas notables de estudio. Pulso formidable que está avanzando el cine comercial hacia el futuro mientras cuenta con textura del pasado.

‘Los cañones de Navarone’: una guerra sucia

Hay mucho de ‘Los siete samuráis’ en su ADN, al mismo tiempo que se refuerza en una visión más sucia y moralmente compleja de la guerra de lo que había predominado en tiempos más próximos a la Segunda Guerra Mundial. Con su melodramatismo, crea espectáculo bruto que ha sido influencia para cineastas posteriores.

Su manera de impulsar o continuar esta aproximación a lo bélico es lo que ha marcado a cineastas variados en películas que han querido hacer espectáculos explosivos y corales, y es por ello que consigue funcionar como un tiro en el presente. ‘Los cañones de Navarone’ es épica y contundente, más aún con su reciente remasterizado que la hace totalmente imponente.

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