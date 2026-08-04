Jon Bernthal comenta cómo ha sido volver a trabajar con Tom Holland en 'Spider-Man: Brand New Day': "Se ve a sí mismo como un ejemplo"

Tom Holland y Jon Bernthal llevaban una década cruzándose en el universo Marvel antes de compartir por fin una película. En 2015, mientras rodaban 'El guardián de la reliquia', ambos grabaron también las pruebas que terminarían convirtiéndolos en Spider-Man y Punisher.

Diez años después, los dos actores han coincidido de nuevo en 'La Odisea' y en 'Spider-Man: Brand New Day', y su química es uno de los grandes aciertos de la película.

Un esperado reencuentro después

Jon Bernthal ha explicado cómo fue reencontrarse con Holland, por qué proteger la esencia de Frank Castle era una condición imprescindible para aceptar el proyecto y cómo el veterano justiciero ha terminado por convertirse en el inesperado mentor de Peter Parker. "Es fantástico poder volver a trabajar con mi amigo Tom. Ha sido maravilloso cerrar el círculo", dijo en Variety.

De hecho, el director Destin Daniel Cretton aprovechó esa amistad para construir la relación entre Peter Parker y Frank Castle.

"Jon y Tom tienen una química que sería muy difícil de replicar en cualquier situación, y cuando están juntos en pantalla, podría verlos bromear durante horas. Simplemente les dejaba improvisar, y de ahí surgieron muchos momentos maravillosos que acabaron en el montaje final".

Además, Bernthal también cree que Frank Castle funciona como una advertencia para el nuevo Peter Parker, un héroe marcado por el dolor tras los acontecimientos de 'Spider-Man: No Way Home'.

"Para Frank es muy evidente el camino que Spider-Man está siguiendo; intenta emular esa oscuridad y esa mentalidad de lobo solitario. Frank lo ve con claridad: no es un lugar donde vivir. Se ve a sí mismo como un ejemplo de lo que no se debe hacer".

El actor también habló del orgullo que siente al ver la evolución de Holland desde que lo conoció siendo apenas un adolescente. "Conocí a Tom cuando tenía 17 años, hace casi 13 años. Nunca había visto nada igual a su ímpetu y determinación. Es alguien que antepone a la familia. Es amable con todo el mundo. Es paciente. Es cortés. Es increíblemente trabajador y diligente. Lo admiro mucho", contaba.

Aunque 'Brand New Day' supone el salto definitivo de Punisher al cine en el Universo Marvel, Bernthal deja claro que todavía queda mucho por explorar del personaje. "Lo mejor de lo que hacemos es que nunca sabes qué va a pasar después", dijo.

En Espinof | El final explicado de lo nuevo de Spider-man nos deja ver cómo será el futuro de Marvel. "El 'Brand New Day' es el último plano de la película"

En Espinof | Tom Holland asegura que 'Spider-Man: Brand New Day' es la "más madura" de la saga: "Es increíblemente cercana para los jóvenes"