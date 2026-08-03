Hoy en Netflix. Sencillamente el true crime más visto de la historia con 115 millones de visualizaciones

Los true crimes son parte fundamental de Netflix. No pasa mucho tiempo sin que la plataforma estrene alguno nuevo, siendo además habitual que aparezcan entre sus títulos más vistos del momento. Sin embargo, hay uno que arrasó de tal forma que aún hoy es el true crime más visto de todos los tiempos en Netflix con 115,6 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días disponible.

Ese tremendo honor pertenece a 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer', la primera entrega de esta antología contando la historia de asesinos reales creada por Ryan Murphy e Ian Brennan que pilló a todo el mundo por sorpresa y se convirtió en una de las grandes obsesiones de Netflix a finales de 2022.

La mejor de esta antología criminal

Evan Peters brilló aquí con una excelente interpretación de este temible asesino que sembró el terror a finales de los años 90 y principios de los 90 del siglo pasado. Eso sí, la miniserie de Netflix quiere ofrecer un retrato lo más amplio posible de Dahmer, permitiéndonos así sumergirnos en su mente perturbada a lo largo de 10 episodios.

Personalmente, creo que 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer' no es para nada una miniserie redonda, pero sí que tiene un par de capítulos extraordinarios, especialmente uno que explora la inevitabilidad de un personaje para acabar convirtiéndose en una nueva víctima de Dahmer. Uno realmente llega a pasarlo mal.

Como era de esperar, 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer' se toma varias licencias para contar las andanzas del carnicero de Milwaukee, pero, en líneas generales, es un retrato bastante acertado sobre el que mi compañero Albertini comentaba, muy acertadamente, lo siguiente: "Un notable ejemplar de true crime que es tan contundente como realmente absorbente e inquietante en su inmisericorde retrato del asesino".

Luego llegarían dos temporadas más de 'Monstruo', la primera centrada en los hermanos Menéndez y la segunda en Ed Gein, pero ambas se quedaron claramente por debajo de 'La historia de Jeffrey Dahmer'. Ya veremos si sucede lo mismo con la siguiente sobre Lizzie Borden que está actualmente en pleno proceso de post-producción.

Por cierto, lo que ambas son inferiores no lo digo solamente yo, pues la crítica especializada secunda esa opinión, ya que 'La historia de Jeffrey Dahmer' consiguió un tanto escaso 57% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, mientras que 'La historia de Lyle y Erik Menendez' bajó hasta un 47% y 'La historia de Ed Gein' directamente se hundió hasta apenas un 22%.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026