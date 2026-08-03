El creador de 'Wonder Man' desvela la verdad sobre su repentina cancelación: "Los contratos se habían firmado, las agendas estaban vacías"

El mismo fin de semana que Destin Daniel Cretton le regala a Marvel el segundo mejor estreno de su historia, el estudio le da la enhorabuena cancelando la temporada 2 de su serie, 'Wonder Man', que ya habían aprobado unos meses antes. La noticia cayó como una bomba, pero no solo entre el público, sino también entre sus responsables, que no tenían ni la menor idea de lo que estaba pasando entre bambalinas.

Not so wonder, man

Los fans empezaron a elucubrar distintas teorías sobre lo que estaba pasando, porque era demasiado sorprendente: ¿Estaban preparando el salto al cine? ¿Querían probar la reacción del público? ¿Cretton se había negado a hacerla por el éxito de 'Spider-man: Brand New Day'? Pues tal y como su co-creador Andrew Guest ha dicho en TikTok, ninguna teoría de la conspiración es real en este caso.

Solo quiero que sepáis que he estado escuchando. Os aprecio a todos. Me siento como todos vosotros, y solo quiero aclararlo. Esto no es un truco de marketing. No se está preparando ninguna película, y ni la agenda de Destin ni la de nadie fue un problema. A Yahya, Destin, Sir Ben y yo nos encantó trabajar en esta serie. Todos nos sentíamos apasionados de seguir haciéndola, y lo estábamos deseando. Los contratos se habían firmado, las agendas estaban vacías.

Entonces, ¿se puede saber qué es lo que ha pasado, con contratos firmados sobre la mesa, en una serie que no es en absoluto cara de hacer para Marvel? No hay una solución clara: "La sala de guionistas iba a empezar este mes. La producción se suponía que empezaría a primeros del año que viene, y ahí hubo una decisión interna entre Disney y Marvel de que esto no tenía sentido para ellos, incluso aunque hace unos pocos meses sí lo tuvo. Y eso es, esencialmente, todo lo que sé". Lo del rumbo claro en Marvel siempre es una ilusión.

Por su parte, Yahya Abdul Mateen II, el protagonista de la serie, también compartió sus pensamientos en Instagram: "Acabamos de saber que 'Wonder Man' no volverá en la temporada 2 (y si no lo sabíaas, ¡ya lo sabees!). Eso es la vida, ¿no? Todo saldrá bien". Hay cosas que no se hacen, Marvel.

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