'Spider-Man: Brand New Day' arrasa con 875 millones y la película de Tom Holland consigue el segundo mejor estreno de la historia

El histórico éxito de 'Spider-Man: Brand New Day' ha llevado a que la película protagonizada por Tom Holland consiga la friolera de 875 millones de dólares durante su primer fin de semana en cines. Eso se traduce en el segundo mejor estreno mundial de todos los tiempos, quedándose únicamente por detrás de 'Vengadores: Endgame'.

355 de esos 875 millones pertenecen a sus ingresos en Estados Unidos, donde se ha quedado a punto de superar el récord de 'Vengadores: Endgame', que hace 7 años comenzó su andadura comercial con 357 millones. Ojo, las cifras de 'Spider-Man: Bran New Day' sin provisionales, por lo que todavía hay margen para que lo consiga.

Sólo por detrás de 'Vengadores: Endgame'

Eso sí, mundialmente sí que lo tiene imposible, ya que 'Vengadores: Endgame' logró 1.223 millones de dólares durante su primer fin de semana. Ahí la diferencia es demasiado grande para que una serie de posibles pequeños ajustes acabe dando la victoria de 'Spider-Man: Brand New Day'.

A cambio, la distancia de 'Spider-Man: Brand New Day' respecto al resto es tremenda, pues 'Vengadores: Infinity War' arrancó con 257 millones en Estados Unidos, mientras que 'Spider-Man: No Way Home', que tenía el récord hasta ahora para una película del trepamuros y ocupada además la segunda posición histórica, lo hizo con 260 millones. Casi 100 millones de diferencia.

Tal ha sido el éxito de 'Spider-Man: Brand New Day' que ha estado a punto de superar en un único fin de semana toda la recaudación hasta ahora de 'La odisea', pero la película de Christopher Nolan todavía se mantiene por delante con unos ingresos mundiales de 911 millones. Pero mañana ya la cosa cambiará.

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