Christopher Nolan dejó fuera de 'La Odisea' a esta princesa, pero fue una de las principales inspiraciones para una de las mejores películas de Hayao Miyazaki

Aunque Christopher Nolan sigue flojeando bastante en el apartado de personajes femeninos, no se puede decir que en 'La Odisea' no haya mujeres tremendamente importantes para la historia. De hecho, algunas que sí que existían en la épica de Homero se han terminado quedando fuera de la versión de Nolan, aunque una princesa fue la base para una de las mejores heroínas de Hayao Miyazaki.

Un cóctel explosivo de culturas

Irónicamente, el campo en el que flojea Nolan, es donde brilla Miyazaki: con sus personajes femeninos. Una de sus heroínas más brillantes sin duda es Nausicaä, la protagonista 'Nausicaä del Valle del Viento', una princesa que desvive por proteger la naturaleza y enfrentarse a un imperio destructor que destruye todo a su paso.

El nombre de esta heroína (espiritual) de Studio Ghibli proviene de la princesa Nausicaa de 'La Odisea', la hija del rey Alcínoo de los feacios. Tras dejar atrás la isla de Calipso, Odiseo aún tiene una parada más en su viaje, y Nausicaa lo encuentra en la costa cuando este ha naufragado. En este tiempo, Odiseo relata sus viajes (y su odisea), y finalmente Alcínoo le proporciona la barca con la que finalmente consigue regresar a Ítaca.

Nausicaa es uno de los personajes más queridos por los lectores de 'La Odisea', aunque suele ser olvidada en las adaptaciones. Y aunque es un personaje bastante diferente, fue una de las inspiraciones de Miyazaki para 'Nausicaä del Valle del Viento' junto con un cuento tradicional japonés.

El director realizó una curiosa pirueta de mestizaje cultural, entre mitología griega y el cuento 'La dama que amaba los insectos' ('Mushi Mezuru Himegimi'). Porque posiblemente la Nausicaä de Miyazaki bebía más de esta princesa que de la de Homero, que era descrita como una rebelde que no acataba las normas de la corte, que no se depilaba las cejas ni se teñía los dientes porque prefería correr libre mientras recolectaba orugas.

Eso sí, el amor de Miyazaki por la princesa Nausicaa no empezó leyendo 'La Odisea', sino que quedó fascinado por la descripción que hizo el autor Bernard Evslin en su diccionario de mitología griega, como se recoge en la biografía del director 'Hayao Miyazaki Starting Point: 1979-1996'. Una princesa de "pies ligeros" y amante de la música, que enamoró tantísimo a Hayao Miyazaki que terminó dando nombre a una heroína ejemplar que nos enamoró hace 40 años y puso la primera piedra para la fundación de Studio Ghibli.

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