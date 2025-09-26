Ver películas de Studio Ghibli nos hace más felices. La ciencia lo avala: los animes de Hayao Miyazaki pueden mejorar tu calidad de vida

Las películas de Studio Ghibli se han convertido en un lugar feliz para millones y millones de fans. Entre su ambiente acogedor, la comida que parece que se sale de la pantalla, la animación delicada del estudio, y ese tipo de historias que te dejan con el corazón calentito tenemos una combinación perfecta.

Pero es que si las películas de Studio Ghibli nos hacen felices, no es cosa nuestra. Es que la ciencia demuestra que un poquito sí que ayuda.

Los ejemplos perfectos

Desde Imperial College de Londres, la universidad Kyushu Sangyo y la Georgia State University han realizado un estudio para analizar el efecto que tienen en nosotros las películas de Studio Ghibli, y resulta que pueden ayudarnos a sobrellevar mejor nuestro día a día.

"La gente joven se siente cada vez más ansiosa y triste estos días. E interactuar con obras de arte y entretenimiento, como jugar a juegos de mundo abierto o ver películas de Studio Ghibli puede ser más que un pasatiempo", dicen los científicos, como explican desde My Modern Met. Aunque también dejan claro que "La extensión en la que estos juegos de mundo abierto y los sentimientos de nostalgia afectan a nuestra felicidad total en la vida todavía no está claro".

En concreto, se estudió a 518 estudiantes de post-doctorado, que vieron películas como Mi vecino Totoro', y 'Nicky, la aprendiz de bruja, dos de las obras más acogedoras y tranquilas de Studio Ghibli, además de jugar a videojuegos como 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild".

Con este experimento se intentó que los estudiantes desarrollasen un "sentimiento" de exploración y relajación, que desarrollasen habilidades y las dominasen, y que sintieran que tenían un propósito. Todo ello relacionado con el sentimiento de nostalgia que provocan este tipo de obras, y que finalmente llevan a la felicidad.

Los investigadores publicaron los resultados en JMIR Serious Games, y han concluido que sí que existe un impacto significante y positivo al consumir este tipo de obras. El resultado sugiere que elegir pasatiempos como las películas de Studio Ghibli pueden ser muy beneficiosas para nuestra salud mental y ayudar a los jóvenes a lidiar con el estrés, la ansiedad y la tristeza.

Porque no simplemente estamos disfrutando visualmente, también estamos aprendiendo lecciones valiosas que nos hacen mejorar como personas.

"El actual estudio revela un descubrimiento fascinante. Sumergirse uno mismo en la libertad exploratoria de 'Breath of the Wild' y las maravillas concienciadas de las películas de Studio Ghibli pueden promover activamente capacidades humanas esenciales: la exploración, tranquilidad, el encontrar un propósito, y la felicidad. Todos ellos, caminos muy valiosos para mejorar nuestro día a día", concluye el estudio.

Y es que las películas de Studio Ghibli ofrecen un tipo de "escapismo activo", que nos ayuda a recuperar energía (física y mental) y también anima a los espectadores a reflexionar sobre su propia vida. Además, las películas del estudio japonés tiene un tipo de narrativa única que anima a los espectadores a encontrar lo extraordinario y maravilloso en los detalles más ordinarios.

También refuerza la importancia de las comunidades y abraza las dificultades como un desafío para poder crecer como seres humanos. Algunos de los ejemplos mejor valorados y más significativos son la determinación de Nicky para recuperar su habilidad de vuelo o la relación entre Satsuki y su hermana pequeña Mei, con el estudio sugiriendo que las películas de Studio Ghibli son "una receta holística para la felicidad".

Vamos, que si sentarnos tranquilamente a ver a Nicky, a Totoro, a Chihiro, a Ponyo o el castillo ambulante de Howl nos hace felices, ahora tenemos a la ciencia para darnos la razón.

