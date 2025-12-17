Aún queda mucho para la gala de los Oscars 2029, pero va a introducir un cambio histórico que promete cambiar el formato para siempre

A veces parece que toca renovarse o morir, y en la Academia de Cine estadounidense se quieren poner las pilas. Desde 1976 los Oscars se vienen retransmitiendo en ABC, pero el acuerdo con Disney expirará en 2028 y las apuestas por ver quién se hace con los derechos de emisión de los premios más importantes de la industria han estado altísimas.

Mirando al futuro

Y es que entre todas las ofertas que se han lanzado por el futuro de los Oscars, Google se ha llevado el gato al agua y a partir de 2029 los premios se retransmitirán a través de YouTube. La primera ceremonia de los Oscars que se podrá ver en YouTube será la 101ª, y por ahora parece que el servicio de streaming se queda los derechos hasta 2033.

Es un cambio histórico para la ceremonia, que parece que quiere apostar más por los servicios de streaming en lugar de por la televisión tradicional (además del buen pellizco que haya soltado Google). Lo que significa que a partir de 2029 la carpeta roja de los premios, la ceremonia en sí y todo el contenido de detrás de las cámaras se podrá ver en todo el mundo de manera gratuita.

"Los Oscars son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que honran la excelencia en narrativa y artesanía", ha dicho Neal Mohan, el CEO de YouTube, como reportan desde Deadline. "Aliarnos con la Academia para poder llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a los espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de amantes del cine y a creatividad, además de permanecer fieles al legado histórico de los Oscars".

El acuerdo también incluye los Governors Awards, el anuncio de las nominaciones a los Oscars, la comida habitual de los nominados, los Student Academy Awards, los premios científicos y técnicos, además de entrevistas con cineastas y todo el contenido relacionado con los premios. Un paquete completo que ahora será mucho más accesible en todo el globo.

A Disney aún le quedan tres años por delante para seguir haciéndose responsable de los Oscars, que ha ido modernizándose poco a poco pero se ve que finalmente se ha quedado atrás con la propuesta demoledora de YouTube. Uno de los ganchos definitivos para la Academia parece haber sido el componente internacional y la posibilidad de llegar a una audiencia todavía mayor.

"Estamos muy emocionados de entrar en una colaboración global con YouTube para ser el futuro hogar de los Oscars y nuestra programación anual de la Academia", añadieron el CEO de la Academia Bill Kramer y la presidenta de la Academia Lynette Howell Taylor. "La Academia es una organización internacional, y esta asociación nos permitirá expandir el acceso al trabajo de la academia a la mayor audiencia mundial posible lo que será muy beneficioso para los miembros de la Academia y la comunidad del cine".

Así que ya sabemos, a partir de 2029 los Oscars se verán en YouTube y gratis. Mientras tanto, todavía nos queda depender de ABC y de las televisiones locales un poquito más.

