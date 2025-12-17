"Me molesta muchísimo". El error de 'La princesa prometida' que Rob Reiner nunca fue capaz de superar

No cabe duda, y este es uno de esos casos en los que la nostalgia no tiene demasiado que ver, de que 'La princesa prometida' es una película casi perfecta. Es divertida, es emocionante, es carismática, y brilla en todos y cada uno de sus aspectos técnicos, formales y narrativos; pero incluso tratándose de un título de culto reverenciado por propios y extraños, un director como Rob Reiner puede encontrar "fallos" hasta en los momentos más aparentemente inofensivos.

Errores en lo casi perfecto

El cineasta, que perdió la vida hace un par de días víctima de un crimen atroz, explicó en una entrevista con IGN que hay un plano concreto de su largometraje que, independientemente el tiempo que hubiese pasado desde su estreno, seguía molestándole. El motivo es uno de esos que pasan inadvertidos para la inmensa —por no decir la totalidad— del público.

"Hay un plano en el que Robin Wright va a caballo y está galopando sobre un puente. Estamos rodando y hay un contraluz, está el sol ahí detrás. Y hay un flare en la cámara. Y me molesta muchísimo. A día de hoy, sigue molestándome.

Eres consciente de que se está filmando. Intentamos trasladar al público a tiempos antiguos, a un mundo de cuento de hadas, y que no piense que es algo que está filmado".

He de confesar que, como alguien obsesionado por la imagen y la dirección de fotografía, entiendo a la perfección el sentimiento de Reiner y su necesidad de controlar hasta el más mínimo flare en cámara. Pero, lejos de ser algo malsano, el realizador tiene claro el motivo por el que quiere que nada llame la atención particularmente sobre el resto de componentes de su obra.

"No quiero que la cámara, la interpretación, el guión o la música llamen la atención. Quiero que todo se integre en una sola cosa, para que el público no se distraiga de la historia".

Esta visión, en última instancia, es la que convierte a un director en una leyenda del medio. Se le va a echar muchísimo de menos.

