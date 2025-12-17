20 millones de visualizaciones y película número 1 de Netflix en 63 países. El nuevo éxito de Netflix es un thriller con una puntuación casi perfecta

Nuevos datos de audiencia de Netflix y nueva película número 1 mundial de la plataforma, hasta el punto de que, tal y como aclara Flixpatrol, ha alcanzado ya el número 1 en 63 países. Tampoco es que sea ninguna sorpresa que lo haya logrado, ya que os estoy hablando de la estupenda 'Puñales por la espalda: De entre los muertos', la nuevo misterio para el singular Benoit Blanc.

Todos sabíamos ya que la tercera entrega de la saga creada por Rian Johnson era una de las grandes apuestas de Netflix para este año. A fin de cuentas, la compañía pagó la friolera de 469 millones de dólares para poder hacerse en exclusiva tanto con 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' como con la cinta que ahora nos ocupa.

No tan exitosa como parece

Centrándonos en los fríos datos, 'De entre los muertos' ha sumado 20,2 millones de visualizaciones y un total de 49,2 millones de horas reproducidas en apenas 3 días. Unos datos a priori buenos, pero la cosa se complica si tenemos en cuenta tanto la inversión hecha por Netflix como el retroceso con respecto a 'El misterio de Glass Onion', que debutó con 82,14 millones de horas reproducidas hace tres años...

Eso lleva a pensar que el público no está ya tan interesado en la franquicia, sembrando dudas sobre esa posible cuarta entrega de la que el propio Johnson ya ha empezado a hablar. Lo que sí es seguro es que Netflix no va a querer gastar tanto dinero por volver a contar con el detective interpretado por Daniel Craig, así que ya veremos en qué queda todo.

Donde sí que 'De entre los muertos' se ha impuesto a 'El misterio de Glass Onion' es en las valoraciones de la crítica, ya que actualmente cuenta con un 93% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, superando así en dos puntos porcentuales a su predecesora. Eso sí, 'Puñales por la espalda' las supera a ambas con un 97%.

Por mi parte, creo que 'De entre los muertos' es la película menos brillante de la saga, pero eso no impide que sea un entretenimiento de primera y que brille con luz propia como uno de los mejores largometrajes de Netflix de lo que llevamos de año.

